Муцениеце прокатили с ветерком по загородным улицам
На записи девушка едет на скутере, обнимая со спины водителя. За рулем транспорта сидел ее супруг Павел Прилучный. Пара даже оделась в одном стиле – в джинсовые костюмы. "Красавчик прокатит недорого", – шутила в процессе Муцениеце.
Отметим, недавно влюбленные провели несколько дней в Греции на острове Крит. Там они поучаствовали в фотосессии формата Love Story.
По возвращению в Москву Прилучный решил устроить жене романтическое свидание. Он позвал Агату покататься на мопеде по дорогам загородного поселка. На эту идею его подтолкнула дочка Мия. Незадолго до этого малышка рассекала на электромобиле, чем и вдохновила своего отца.
Недавно Агата заявила, что неоднократно подумывала о разводе. По словам актрисы, они с супругом сильно ссорятся, об этом ранее писали Дни.ру.
Напомним, пара в браке с августа 2011 года. Через два года у них родился сын Тимофей. Еще через три года на свет появилась дочка Мия.
Рэпера обвинили в хамстве и заносчивости
Сын показал свежее фото прославленной артистки
Продюсер признался, что не ожидал такого
Балерина получила по заслугам
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
кто скучает по ссср?
Однополые браки.
Как избавить от молочницы
Ещё немного о сексе?
Гадалка сломала мне жизнь
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Не можем иметь совместных детей
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
девочку оставила мать в поликлинике.
Подскажите бизнес на 100т.р
Переезд на юг
Секс по дружбе
Много сексуальных партнеров
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Как похудеть без диеты
Не носит обручальное кольцо
Тимати посвятил Децлу песню
Родить в 17 лет
На первом свидании говорил о бывшей
Секс с бывшей
Заголовки
Как избавиться от похмелья
Хочу забрать назад подарок
Ориентация Егора Крида
Кто такие ханжи?
Флиртует с кассиршей