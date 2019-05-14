Прилучный возмутил странной выходкой

Звезда "Мажора" заночевала в чужом автомобиле. Павел Прилучный шокировал своим поведением.

В Сети появился ролик, в котором человек, очень похожий на актера Павла Прилучного, отказывается покидать чужой автомобиль. Как утверждает Lenta.ru, в чьем распоряжении оказалась видеозапись, артист уснул в машине у своего дома. Видео прислал один из соседей знаменитости.

Владелицу транспортного средства возмутила странная выходка Павла Прилучного. Она потребовала, чтобы тот покинул авто. Звезда пообещала это сделать, но во время съемки оставалась в салоне.

Примечательно, что Прилучный затруднился ответить на вопрос, как попал внутрь. "Но как-то, вероятно, можно..." – предположил он. Собеседница пригрозила позвонить супругу, но на актера это не подействовало. Полицию женщина вызывать не стала.

Изначально видео появилось в чате жильцов дома, возле которого была припаркована машина. Участники группы определили, что заночевавший в автомобиле человек - Павел Прилучный.

Напомним, что это не первый скандал с участием Павла Прилучного. Как писали "Дни.ру", в Сети ходили слухи о том, что актер избивает свою жену Агату Муцениеце и изменяет ей. Супруги информацию опровергли.