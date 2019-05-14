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Прилучный возмутил странной выходкой

Павел Прилучный. Фото: www.globallookpress.com
Звезда "Мажора" заночевала в чужом автомобиле. Павел Прилучный шокировал своим поведением.
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В Сети появился ролик, в котором человек, очень похожий на актера Павла Прилучного, отказывается покидать чужой автомобиль. Как утверждает Lenta.ru, в чьем распоряжении оказалась видеозапись, артист уснул в машине у своего дома. Видео прислал один из соседей знаменитости.

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Владелицу транспортного средства возмутила странная выходка Павла Прилучного. Она потребовала, чтобы тот покинул авто. Звезда пообещала это сделать, но во время съемки оставалась в салоне.

Примечательно, что Прилучный затруднился ответить на вопрос, как попал внутрь. "Но как-то, вероятно, можно..." – предположил он. Собеседница пригрозила позвонить супругу, но на актера это не подействовало. Полицию женщина вызывать не стала.

Изначально видео появилось в чате жильцов дома, возле которого была припаркована машина. Участники группы определили, что заночевавший в автомобиле человек - Павел Прилучный.

Напомним, что это не первый скандал с участием Павла Прилучного. Как писали "Дни.ру", в Сети ходили слухи о том, что актер избивает свою жену Агату Муцениеце и изменяет ей. Супруги информацию опровергли.

Автор: Валерия Нарская14 мая 2019, 13:27
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