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Губерниев откровенно о близкой связи с родившей Кабаевой

Дмитрий Губерниев. Фото: www.globallookpress.com.
Известный российский спортивный комментатор рассказал о долгой дружбе с Алиной Кабаевой. Дмитрий Губерниев и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике знакомы более 20 лет.
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Звезды впервые встретились 1998 году. С тех пор Дмитрия Губерниева и Алину Кабаеву связывает крепкая дружеская связь. Комментатор часто работает на фестивалях гимнастки, именно ему она доверяет вести трансляции.

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Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

"Друзья, не пропустите в субботу на канале "Россия" в 11.50 фильм о фестивале "Алина"! Настоящий праздник для талантливых детей, который вот уже 10 лет делает неповторимая Алина Кабаева! Мы познакомились с Алиной еще в 1998 году! Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг!" – написал Дмитрий Губерниев в личном Instagram.

К публикации комментатор прикрепил снимок, на котором запечатлен радом со спортсменкой. Отметим, что олимпийская чемпионка отлично выглядит.

Напомним, после завершения карьеры Алина Кабаева посвятила все свое время талантливым детям России. Гимнастка часто проводит фестивали для юных спортсменов. Нынешний приурочен к Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Добавим, в Сети ходят упорные слухи, что 7 мая Алина Кабаева якобы родила двойню в московском Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова под наблюдением лучших специалистов. Знаменитая гимнастка не комментирует эти данные.

Дмитрий Губерниев в середине мая вел прямую трансляцию с финала музыкального конкурса "Евровидение", который состоялся в Тель-Авиве. Комментатор всей душой болел за нашего участника – певца Сергея Лазарева. Российскому конкурсанту удалось занять третье место. 

Автор: Руслана Алексеева1 июня 2019, 10:24
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Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой

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