Наблюдавшаяся в роддоме Кулакова Кабаева откровенно о потере ребенка
До сих пор точно неизвестно, родила ли Алина Кабаева. А вот наверняка известно, что там наблюдалась ее однофамилица – модель Александра Кабаева (в супружестве Липовая). Женщина ждет первенца. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram темноволосая красавица регулярно публикует фотографии и видео, демонстрируя свою изменившуюся фигуру.
А сейчас модель призналась, что могла потерять ребенка. Ее госпитализировали в Центр акушерства и гинекологии имени Кулакова с угрозой выкидыша. Оказалось, у Александры Кабаевой была короткая шейка матки, открыт зев. В таких случаях женщине накладывают швы, которые снимает после 21 недели беременности. Модель рассказала о том, как готовилась к операции.
"Меня положили в больницу, перед этим я сдала там же с утра анализы. Палаты были хорошие, врачи все очень любезные, меня подготовили объяснили что и как, через час я пошла в процедурную где поставили катетер и направилась к "операционной" назовем ее так (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – начала свой рассказ Александра Липовая.
Операция длилась 15 минут и проходила под наркозом. Красавица уточнила, что он не вредит плоду. Однако после вмешательства Кабаева испытывала жуткие боли. "Часа три я лезла на стены", – призналась Александра. Ей стало лучше лишь к вечеру. "Уже сидела, ходила конечно не долго, но не как я начиталась в инете что там плостом лежишь еще год😂Вообщем лежать мне надо было 5 дней, но на 4 мне сделали узи, посмотрели все – шейка 4,9 зев ушел все прекрасно😍И меня отпустили!" – объявила Александра.
Модель.осталась довольна роддомом и намерена рожать тоже там. "Там есть все специалисты и плюс все профессионалы!" – похвалила медиков Александра Кабаева.
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