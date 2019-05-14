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Шоу-бизнес

"Имеет право рожать": двойня Алины Кабаевой вызвала переполох

Алина Кабаева. Фото: www.globallookpress.com
Роды Алины Кабаевой стали темой номер один для обсуждения в соцсетях. Подтверждения эта информация пока не получила, но большинство россиян поздравляют молодую маму с пополнением в семействе и попутно дают жесткий отпор злопыхателям.
прочитано 37906 раз

Сообщения о двойне, которую родила Алина Кабаева, взбудоражили соцсети. Реакция большинства пользователей естественна: они признаются, что рады за знаменитую спортсменку. Некоторые склонны думать, что эта новость - очередная газетная утка. Находятся и те, кто готов поливать грязью талантливую гимнастку.

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И все же в основном комментарии положительные. Россияне радуются за молодую маму, пишут, что ей давно пора было обзавестись детьми. И тут – сразу двойня. А критики Алины Кабаевой получают достойный отпор.

"Девочка уже взрослая. И она без чьих либо указок имеет право рожать от того, кого любит, столько раз, сколько хочет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отмечают комментаторы. "Поэтому, здоровья молодой маме и ее деткам, а всем злопыхателям чирей на язык", – добавляют они. 

"Алиночка,поздравляю! Вы красивая, обаятельная, талантливая, гордость нашего спорта! Не обращайте внимания на мерзкие пасквили, это могут написать только убогие, ущербные умом людишки, которых, как всегда "душит"зависть", – поддерживают родившую Алину Кабаеву читатели "Дни.ру".

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Публикация от Журнал Югра CITY (@myugracity)

Некоторые комментаторы решили пристыдить спортсменку за то, что она не называет отца своих детей. "А от кого она родила?", "ЭКО?" – самые корректные вопросы, оставленные на форуме нашего издания. Оппоненты таких комментаторов заметили, что их этот вопрос не особо интересует: "Родила – и молодец!"

"Она знает, кто папа – а вам зачем?" – заметил один из читателей. "Да Вы что?! А как же эти ущербные умом-то ,тоже хотятЬ знать! )))Раньше бабки у подъезда всех обсуждали, а теперь быдло делает то же, только в инете!" – пояснил мотивы злопыхателей другой пользователь.

Как сообщалось, родила Алина Кабаева 7 мая. Ее сыновья появились на свет в московском Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. Гимнастка не распространяется о личной жизни, что и породило волну слухов. 

Автор: Андрей Евлампиев14 мая 2019, 21:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Двойня кто не мечтает это Божий Дар!Дай Бог Ей здоровья !Я её обожаю!
Гость
Ответить
ГостьК
Нормальная девочка не трогайте ее не завидуйте!! Красивая и добрая всему радуеться .а Вам обидно ??
Пусть хоть она радуется!!
Гость
Ответить
Да будь она хоть кто, но за какие такие заслуги перед Отечеством перекрывать полтора этажа из-за гимнастки Кабаевой?
Гость
Ответить
Меня не интересует от кого она родила.Если от президента, еше лучще... Только облодировать! По скольку наш уважаймый Владимр Владимрович хочет вечно возглавлять России... Значит наследники!
Гость
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Двойня. Скорее ЭКО было- искусственное оплодотворение Говорю же убогонькая.... но богатая. Кто папа- не важно, было бы от кого родить.Так что, у кого деньги тот и рулит миром. А Вы сидите и не вякайте. Учитесь улыбаться. А кто папа узнаете через 18 - 20 лет.
Гость
Ответить
Гость
Она так долго скрывала,плела интригу во круг личной жизни тем самым подогревая интерес к своей персоне,что в общем стала не интересна .О рождении детей,говорилось лет уже 10 как.Пусть и дальше хранит молчание о себе.Почему её охраняют в роддоме телохранители?! Она такая политически важная персона?
Так всех гимнасток охраняют?
Гость
Ответить
Гость
Она так долго скрывала,плела интригу во круг личной жизни тем самым подогревая интерес к своей персоне,что в общем стала не интересна .О рождении детей,говорилось лет уже 10 как.Пусть и дальше хранит молчание о себе.Почему её охраняют в роддоме телохранители?! Она такая политически важная персона?
Поддерживаю.Стала не интересной.
Гость
Ответить
Поляков Андрей
Если женщина не может сама забеременеть, то и ее потомство не сможет, <цензура> это передастся генетически. Это закрепление мутаций. И что все так радуются закреплению бесплодия? Еще хуже, если отца подобрали: это уже искусственное выведение людей. Тут "Остров доктора Моро" окажется детским лепетом.
Боже мой, какой бред вы написали, лишенный здравого смысла. Вы явно ничего не смыслите в медицине!!! С чего вы взяли, что потомство обязательно будет бесплодным?
Раз нет возможности получить мед образование, проконсультируйтесь с врачом, а потом с видом умного и грамотного человека рассуждайте на эту тему!
ГостьК
Ответить
Нормальная девочка не трогайте ее не завидуйте!! Красивая и добрая всему радуеться .а Вам обидно ??
Поляков Андрей
Ответить
Гость
От души поздравляю мамочку! Здоровья ей и деткам!
кремлевцев, которое тут радуется понять не сложно: они думают, что так будет легче управлять. Конечно, выращивая овощи на грядках, а курей в курятниках - легче. Но вот потом: сыр становится из пальмового масла, а их города заселяют народы не знавшие искусственного изменения днк.
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