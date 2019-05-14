"Имеет право рожать": двойня Алины Кабаевой вызвала переполох

Роды Алины Кабаевой стали темой номер один для обсуждения в соцсетях. Подтверждения эта информация пока не получила, но большинство россиян поздравляют молодую маму с пополнением в семействе и попутно дают жесткий отпор злопыхателям.

Сообщения о двойне, которую родила Алина Кабаева, взбудоражили соцсети. Реакция большинства пользователей естественна: они признаются, что рады за знаменитую спортсменку. Некоторые склонны думать, что эта новость - очередная газетная утка. Находятся и те, кто готов поливать грязью талантливую гимнастку.

И все же в основном комментарии положительные. Россияне радуются за молодую маму, пишут, что ей давно пора было обзавестись детьми. И тут – сразу двойня. А критики Алины Кабаевой получают достойный отпор.

"Девочка уже взрослая. И она без чьих либо указок имеет право рожать от того, кого любит, столько раз, сколько хочет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отмечают комментаторы. "Поэтому, здоровья молодой маме и ее деткам, а всем злопыхателям чирей на язык", – добавляют они.

"Алиночка,поздравляю! Вы красивая, обаятельная, талантливая, гордость нашего спорта! Не обращайте внимания на мерзкие пасквили, это могут написать только убогие, ущербные умом людишки, которых, как всегда "душит"зависть", – поддерживают родившую Алину Кабаеву читатели "Дни.ру".

Некоторые комментаторы решили пристыдить спортсменку за то, что она не называет отца своих детей. "А от кого она родила?", "ЭКО?" – самые корректные вопросы, оставленные на форуме нашего издания. Оппоненты таких комментаторов заметили, что их этот вопрос не особо интересует: "Родила – и молодец!"

"Она знает, кто папа – а вам зачем?" – заметил один из читателей. "Да Вы что?! А как же эти ущербные умом-то ,тоже хотятЬ знать! )))Раньше бабки у подъезда всех обсуждали, а теперь быдло делает то же, только в инете!" – пояснил мотивы злопыхателей другой пользователь.

Как сообщалось, родила Алина Кабаева 7 мая. Ее сыновья появились на свет в московском Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. Гимнастка не распространяется о личной жизни, что и породило волну слухов.