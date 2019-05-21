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Шоу-бизнес

Кабаевой стало плохо после публичного скандала

Фото: www.globallookpress.com
Состоялось очередное судебное заседание. Однако не обошлось без скандала.
прочитано 2625 раз

Модель Александра Кабаева продолжает бороться за своего мужа Александра Липового. Еще зимой он попал в очень неприятную ситуацию. 5 февраля 2019 года Александр был арестован. Ему было предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". После заседания в Пресненском суде города Москвы мужчину отправили в тюрьму "Матросская тишина". Кабаева в виновность мужа не верит. Модель уверяет, что его подставили. Некий Прохоров задолжал Липовому 4,5 миллиона рублей. Чтобы не отдавать деньги, должник якобы оклеветал Александра.

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СМИ писали, что Липовой подал на Прохорова в суд, а после предложил ему сделку. Якобы Александр пообещал должнику условный срок в обмен на 14,5 миллиона. В итоге мужа Кабаевой взяли в момент получения денег от Прохорова. Несмотря на все усилия, судебные разбирательства продолжаются до сих пор, а Липовой несвободен. И вот накануне, 20 мая, состоялось очередное заседание.

Александра Кабаева появилась на нем в сопровождении группы поддержки. Не обошлось без скандала. По словам модели, суд отложили на продолжительный срок, а потом и вовсе открытое заседание сделали закрытым. Она убеждена, что это сделано специально. Возмущением Александра Кабаева поделилась на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Фу!! Мерзость!! Теперь еще больше убеждена !!! Всех вывели !! Аргументируя что суд в 6 закрылся!! Бред!! Тянут до сих пор!! Ребята милые надеюсь вы не обиделись что просидели тут 2 часа и вот так!! Пожалуйста простите !! Самое интересное начинается !! ТЫ БУДЕШЬ СИДЕТЬ ПРОХОРОВСКАЯ МРАЗЬ Я ТЕБЕ ОБЕЩАЮ!!! И все кто тебя прикрывает !! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала пышущая праведным гневом Кабаева.

По всей видимости, из-за переживаний Александре, ждущей первенца, стало плохо. Чуть позже она написала, что следующее заседание запланировано на 22 июля. "Спасибо всем ..мы сделали все что могли ..скоро увидите на каналах какой цирк там происходил.. Мне плохо Отключаюсь..🙏🏾", – объявила раздавленная Александра Кабаева.

Автор: Наталья Аряева21 мая 2019, 16:46

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Имя Имярек
Странно это все, Кабаева имеет виллу в Геленджике ведет затворнический образ жизни.
Мата Хари какая то.
Нельзя её выдать замуж и венчать чтобы этот весь балаган вокруг неё прекратился.
Получается что дети незаконно рожденные и не чьи.
Столько сплетен вокруг в сети мама не горюй.
А она ходит и улыбается.
Довели дефку до цигундера.
Александра Кабаева
Имя Имярек
Ответить
Странно это все, Кабаева имеет виллу в Геленджике ведет затворнический образ жизни.
Мата Хари какая то.
Нельзя её выдать замуж и венчать чтобы этот весь балаган вокруг неё прекратился.
Получается что дети незаконно рожденные и не чьи.
Столько сплетен вокруг в сети мама не горюй.
А она ходит и улыбается.
Довели дефку до цигундера.
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