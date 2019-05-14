Родившая двойню Алина Кабаева пропала
Сайт Dom2Life 12 мая первым написал о том, что известная гимнастка Алина Кабаева стала мамой. Источники издания заявили: 7-го числа она родила сыновей в московском Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова под наблюдением лучших специалистов. Сообщалось, что после разрешения от бремени спортсменку перевели в VIP-палату, а еду доставляли из элитных ресторанов.
Новость перепечатали другие СМИ. Материал о родах гимнастки опубликовал даже Rambler, однако позже сообщение исчезло, отмечает Sports.ru. Реакция интернет-пользователей была неоднозначной. Некоторые решили, что эта информация – фейк, призванный отвлечь внимание общественности от более важных событий.
Алина Кабаева ситуацию не комментирует. Отметим, что она предпочитает лишний раз не общаться с прессой. Журналистам приходится лишь догадываться о том, что происходит в личной жизни спортсменки.
К примеру, недавно особо наблюдательные репортеры разглядели кольцо на безымянном пальце правой руки Алины Кабаевой, подозрительно похожее на обручальное. Однако действительно ли гимнастка состоит в браке, неизвестно.
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