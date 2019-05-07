Корчевников влез в скандальные разборки в семье народного артиста

Звезда сериала "Вечный зов" Юрий Смирнов пришел к телеведущему Борису Корчевникову. В студии программы "Судьба человека" актеру пришлось рассказать о давнем конфликте с сыном.

Юрий Николаевич рассказывал о любимых ролях, работе с именитыми кинематографистами и обожаемой жене, когда его рассказ прервал ведущий ток-шоу "Судьба человека" телеканала "Россия 1" Борис Корчевников. Шоумен вынудил Смирнова рассказать о скандальной ситуации в семье.

Актер признался, что в его доме давно нет мира. Юрий Николаевич конфликтует с единственным сыном – телережиссером Максимом Смирновым.

"С сыном у нас был суд. Это малоприятный, конечно, случай. Мать и брат пересмотрели завещание и все переписали на меня. Его это возмутило. Он удивился такому развитию событий. Не ожидал, что они так перевернут ситуацию. В итоге он решил все выяснять юридическим путем и обратился в суд", — рассказал народный артист ведущему программы "Судьба человека".

После Смирнов добавил, что сын с годами понял свою ошибку и отказался от своих претензий. Однако отношениям это не помогло. В душе артиста осталась незаживающая рана.

"Это было какое-то непонятное для меня несогласие взрослого человека, с двумя высшими образованиями", – заметил Юрий Николаевич в программе "Судьба человека".

Артист полагает, что выправить ситуацию будет крайне сложно, ведь он так и не простил сына. Говорить о примирении еще рано. "Может быть, с годами все изменится, но должно пройти время. Пока не будет шага с моей стороны, мы не помиримся", – сказал Юрий Смирнов ведущему ток-шоу "Судьба человека".