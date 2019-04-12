Известный телеведущий напоил Корчевникова прямо на съемках
В День космонавтики Комиссарову исполнилось 54 года. Валерий пришел на съемки не с пустыми руками: принес два портфеля с продуктами. "Колбаска, соответственно, сальце, огурчики, помидорчики, березовый сок", – перечислил содержимое сумок шоумен.
Ведущий шоу "Судьба человека" Борис Корчевников нашел среди припасов молодой чеснок, чему очень обрадовался. Правда, через мгновение сообщил гостю, что планировал целоваться после эфира, поэтому есть его не будет.
Содержимое второго портфеля вызвало у ведущего нескрываемое удивление. Комиссаров принес "космическую" еду в тюбиках.
Борис угостился борщом и попробовал рыбу под маринадом. От сосисок и котлет он отказался, отметив, что соблюдает пост. Корчевников пищей космонавтов остался недоволен, единственное, что ему показалось вкусным, – это кисель.
Немного поговорив о личном, шоумен и продюсер возобновили трапезу. К тюбикам больше не притрагивались, зато черный хлеб и соленые огурцы ели с удовольствием. Продюсер щедро поил хозяина студии шоу "Судьба человека" березовым соком. "Мы точно только космическую еду сейчас ели?" – посмеялся Борис. "Если что, я Вас донесу", - успокоил собеседника Валерий.
Угощая телеведущего, Комиссаров успел рассказать о семье. Он женат, у продюсера пятеро детей. Долгое время считалось, что старшая дочь знаменитости родилась в первом браке, но оказалось, что это не так.
"Мы никогда не были женаты с матерью моей Валерии. Так сложилась жизнь. Не смогли найти общего языка. Однако мы до сих пор общаемся. Я в силу своих сил и скромных возможностей забочусь о ней. Мать моего первого ребенка – умная женщина. У нее за плечами два высших образования, причем она окончила МГУ. Нас познакомила общая знакомая, зубной врач. Мы не жили никогда вместе", – рассказал телеведущей в программе "Судьба человека".
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