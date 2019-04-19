Петросян и его молодая пассия получили благословение

Звезда "Смехопанорамы" Карен Аванесян высказался о личной жизни коллеги и хорошего друга Евгения Петросяна. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" юморист отметил, что любви все возрасты покорны.

Новость о любовном романе 73-летнего Евгения Петросяна и его 30-летней помощницы Татьяны Брухуновой стала для многих полной неожиданностью. Ведущий шоу "Судьба человека" Борис Корчевников не стал исключением из правил. Шоумен выразил некоторый скепсис.

Меж тем Карен Аванесян полностью на стороне друга. Юморист высказался по поводу развода Евгения Петросяна с Еленой Степаненко и благословил новые отношения приятеля.

"В семейной жизни всякое может случиться. Я бы заметил, что ни Петросян, ни Степаненко не приняли участия ни в одном ток-шоу. Они не раздували скандалы вокруг своих персон. Это все сделали журналисты. Что бы ни было в их отношениях, я с большим уважением отношусь и к Петросяну, и к Степаненко. Они сыграли важную роль в моей жизни. То, что они расстались – ну, значит так должно было случиться. А если говорить о новых отношениях Евгения Вагановича, то скажу, что любви все возрасты покорны. Он счастлив, и это главное", – рассказал Аванесян в студии программы "Судьба человека".

После юморист рассказал Корчевникову, как познакомился с Евгением Петросяном. Звезды "Смехопанорамы" выросли в одном городе.

"Мы оба бакинцы, но долгие годы почему-то никак не могли встретиться. Однажды, наконец, это случилось. Петросян прямо в кабинете попросил меня показать какой-нибудь номер. Я начал исполнять пародию. А было жарко, окно было открыто. На улице собралась толпа зевак. Они начали прямо в окно бросать деньги и заказывать песни", – поведал Карен Аванесян ведущему программы "Судьба человека".