Петросян и его молодая пассия получили благословение
Новость о любовном романе 73-летнего Евгения Петросяна и его 30-летней помощницы Татьяны Брухуновой стала для многих полной неожиданностью. Ведущий шоу "Судьба человека" Борис Корчевников не стал исключением из правил. Шоумен выразил некоторый скепсис.
Меж тем Карен Аванесян полностью на стороне друга. Юморист высказался по поводу развода Евгения Петросяна с Еленой Степаненко и благословил новые отношения приятеля.
"В семейной жизни всякое может случиться. Я бы заметил, что ни Петросян, ни Степаненко не приняли участия ни в одном ток-шоу. Они не раздували скандалы вокруг своих персон. Это все сделали журналисты. Что бы ни было в их отношениях, я с большим уважением отношусь и к Петросяну, и к Степаненко. Они сыграли важную роль в моей жизни. То, что они расстались – ну, значит так должно было случиться. А если говорить о новых отношениях Евгения Вагановича, то скажу, что любви все возрасты покорны. Он счастлив, и это главное", – рассказал Аванесян в студии программы "Судьба человека".
После юморист рассказал Корчевникову, как познакомился с Евгением Петросяном. Звезды "Смехопанорамы" выросли в одном городе.
"Мы оба бакинцы, но долгие годы почему-то никак не могли встретиться. Однажды, наконец, это случилось. Петросян прямо в кабинете попросил меня показать какой-нибудь номер. Я начал исполнять пародию. А было жарко, окно было открыто. На улице собралась толпа зевак. Они начали прямо в окно бросать деньги и заказывать песни", – поведал Карен Аванесян ведущему программы "Судьба человека".
Балерина раздвинула ноги в Великий пост
Первый комментарий артиста
Он испортил впечатление от выступления звезды
Рядом с артисткой в самый ответственный момент оказался другой мужчина
Популярные темы форума
Секс за деньги
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как думаете: убила старуха Диану?
Религия - наркотик для рабов.
Отшила лучшего друга
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Как понять твой человек или не твой?
Свекровь не союзник
Лабода вам нравится?
Алкаши
Как правильно колоть орехи черепашкой?
хочу вежлевого мужа,где взять?
Павел Воля
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
почти не возможно найти работу!
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Может ли мужчина ударить
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
Расскажите про роды
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Комплексует что нет машины
Разница должна быть не меньше 7 лет
Никогда не делайте отбеливание зубов
Ефремов
Замужество - больная тема
Телец и близнец -брак получается или нет?
Диета ангела
Кто был доктор Айболит по национальности?