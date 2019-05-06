Жуткое ДТП с участием известной актрисы взволновало Корчевникова
Наследница знаменитости – известная артистка Александра Афанасьева-Шевчук в 2013 году чуть не погибла. Девушка не справилась с управлением и влетела в металлическое ограждение.
С открытой черепно-мозговой травмой Александра была доставлена в больницу. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, врачам пришлось побороться за ее жизнь. Несколько недель наследница звезды "А зори здесь тихие…" лежала в коме. После была долгая и трудная реабилитация.
"Сашка была на волоске от смерти. Мы с мужем молились. Когда ей стало легче, то врачи разрешили нам зайти в палату и взять ее за руку. Они сказали, что дочка нас слышит. В тот момент я поняла, насколько хрупка человеческая жизнь. Мы вот ходим все такие крутые, ругаемся. А в одну секунду любого из нас может не стать. Я считаю, что каждый должен жалеть окружающих — ребеночка, нищего, старика. Так жить будет проще", – сказала Ирина Шевчук взволнованному от услышанного Борису Корчевникову.
Афанасьева-Шевчук тоже появилась в студии программы "Судьба человека". Актриса сообщила, что момент аварии не помнит. Катастрофа стерлась из ее памяти. Да и вспоминать то происшествие ей совсем не хочется.
"Когда мы забрали Сашу домой из больницы, лысую в платочке с пробитой головой, вот это было счастье", – отметила Ирина Шевчук в студии программы "Судьба человека".
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