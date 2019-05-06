Нарядившуюся для работы на грядках Малышеву жестко высмеяли

Телеведущая помогала подруге ухаживать за клумбой. Елена Малышева сажала цветы в наряде, который многим показался неуместным и нелепым.

Знаменитость побывала на даче у приятельницы Екатерины Рождественской. Телеведущая помогала хозяйке участка работать в саду. Елена Малышева сажала цветы при полном параде.

Об этом стало известно после того, как Екатерина опубликовала в личном Instagram фото со знаменитой гостьей. Примечательно, что последняя была облачена в алую блузку, синий комбинезон в клетку и красные туфельки.

В комментариях к снимку Рождественская встала на защиту Малышевой. Отметив, что Елена даже на даче не может расслабиться и выйти из образа, который ей навязали некие "теле-люди".

"С Леной Малышевой сегодня сажали на даче цветы! В неслабых туфлях она на грядки пошла, а? Поскольку откликов много, отвечаю здесь! Лена – моя подруга, очень хороший, чуткий и добрый человек, что проверено десятилетиями. Спасала неоднократно мою маму, продлив ей тем самым жизнь", – рассказала о теледиве подруга.

Также приятельница знаменитости попросила подписчиков воздержаться от оскорблений и "не лить тут потоками желчь". Отметим, что поклонники мольбы Рождественской проигнорировали: на телеведущую обрушился поток критики. Елену Малышеву затравили за "клоунский" наряд.

"Лена на клоуна похожа в этом прикиде (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Извините, но Малышевой только красного носа не хватает... и на арену!🤣", "Малышева как клоун в этих штанах...в таких туфлях только и сажать....показуха в этом вся Малышева....", "Да подарите уже этому клоуну зеркало!", "А Лена Малышева забыла нацепить красный нос клоуна. Остальное все есть, даже без грима.😋", – высмеивали завистники Елену Малышеву.