Нарядившуюся для работы на грядках Малышеву жестко высмеяли
Знаменитость побывала на даче у приятельницы Екатерины Рождественской. Телеведущая помогала хозяйке участка работать в саду. Елена Малышева сажала цветы при полном параде.
Об этом стало известно после того, как Екатерина опубликовала в личном Instagram фото со знаменитой гостьей. Примечательно, что последняя была облачена в алую блузку, синий комбинезон в клетку и красные туфельки.
В комментариях к снимку Рождественская встала на защиту Малышевой. Отметив, что Елена даже на даче не может расслабиться и выйти из образа, который ей навязали некие "теле-люди".
"С Леной Малышевой сегодня сажали на даче цветы! В неслабых туфлях она на грядки пошла, а? Поскольку откликов много, отвечаю здесь! Лена – моя подруга, очень хороший, чуткий и добрый человек, что проверено десятилетиями. Спасала неоднократно мою маму, продлив ей тем самым жизнь", – рассказала о теледиве подруга.
Также приятельница знаменитости попросила подписчиков воздержаться от оскорблений и "не лить тут потоками желчь". Отметим, что поклонники мольбы Рождественской проигнорировали: на телеведущую обрушился поток критики. Елену Малышеву затравили за "клоунский" наряд.
"Лена на клоуна похожа в этом прикиде (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Извините, но Малышевой только красного носа не хватает... и на арену!🤣", "Малышева как клоун в этих штанах...в таких туфлях только и сажать....показуха в этом вся Малышева....", "Да подарите уже этому клоуну зеркало!", "А Лена Малышева забыла нацепить красный нос клоуна. Остальное все есть, даже без грима.😋", – высмеивали завистники Елену Малышеву.
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