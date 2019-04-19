Заявление Малышевой о тайне смерти Началовой

Ведущая передач "Здоровье" и "Жить здорово!" Елена Малышева прокомментировала слухи о причинах смерти Юлии Началовой. Она сделала неожиданное заявление.

Темой нового выпуска передачи Елены Малышевой "Жить здорово!" была подагра. Ведущая вспомнила, как год назад в студию пришла Юлия Началова. Певица откровенно рассказала о своем недуге – мигрирующей подагре.

"Боль такая, что я даже не могу описать. Мне кажется, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим", – призналась артистка. Фрагмент передачи показали в нынешнем выпуске.

Началова отметила, что не сразу нашла способ борьбы с болезнью: "Лечилась и получала диагнозы в разных странах, подбор терапии занял очень много времени. Для того чтобы я начала себя хорошо чувствовать, и началась реабилитация. Я теперь слежу за своим организмом, и если вдруг что – знаю, как это погасить..." Звезда была настроена на победу.

Елена Малышева прокомментировала слухи о причинах смерти Юлии Началовой. По ее словам, подагру могли спровоцировать резкое похудение и анорексия, от которой артистка страдала в более молодом возрасте.

"Причины ухода Юлии из жизни навсегда останутся в разряде врачебной тайны. Как врачи мы не видим смысла обсуждать это со всеми. Прежде всего потому, что это касается только Юли, только ее семьи. А по-человечески, это уже никого не вернет", – заключила телеведущая.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в результате заражения крови, а 21-го ее похоронили на Троекуровском кладбище. Проститься с исполнительницей пришли ее близкие, коллеги и поклонники.