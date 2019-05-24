"Будь мужиком!": Кравец в ужасе от устроенной любовником Началовой вакханалии
Александр Фролов уверяет, что заплатил за долю в квартире Юлии Началовой в элитном жилом комплексе 20 миллионов рублей. По словам юристов хоккеиста, всю сумму он передал певице под расписку. Началова же при жизни утверждала, что денег от него так и не увидела, и пошла в суд.
Спортсмен же уверяет: расписка у него на руках, поэтому он якобы намерен отсудить часть недвижимости. Когда Юлия Началова умерла, общественность начала давить на него в надежде, что он откажется от судов с ее наследниками, первая из которых – 12-летняя дочь Вера. Но не тут-то было – Фролов настроен решительно.
Главная светская львица Москвы Алена Кравец в ужасе от этой странной ситуации и называет ее не иначе как "вакханалией". "Я бы хотела обратиться к Александру, – говорит она. – Будь мужиком! Откажись от этих тяжб, пожалей дочку Юли и ее старых родителей. Хотя бы в память о тех пяти годах любви, что у вас были. Что для тебя, с многомиллионными контрактами, эти деньги – ерунда! Сохрани свое лицо, покажи благородство, оставь все Верочке Алдониной и живи дальше. Юле очень больно смотреть сверху на все, что происходит на земле после ее смерти. Я сама переживала расставание с мужем и знаю, как важно всем сохранить лицо, не упасть в грязь".
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта из-за заражения крови. У 38-летней звезды был целый букет болезней: подагра, диабет, общий сбой в организме, вызванный анорексией. Певицу похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.
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