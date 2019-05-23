Виталина Цымбалюк-Романовская прибывет в Асадовском настроении
На фото девушка вместе со своим нынешним возлюбленным – Прохором Шаляпиным. Они стоят на мосту на фоне воды и леса в обнимку.
"...Лунный диск на млечную дорогу
Выбравшись, шагал наискосок
И смотрел задумчиво и строго
Сверху вниз на спящий городок.
Где без слов по набережной хмурой
Шли чуть слышно, гравием шурша
Парень со спортивною фигурой
И девчонка – слабая натура" , – подписала фотографию Виталина.
Поклонники тут же начали активно комментировать снимок. Кто-то просто писал добрые слова, комплименты. Многие желали паре счастливых и долгих отношения.
Люди без конца осыпали девушку хвалебными комментариями. "Вы дюймовочка, а рядом статный эльф. Вы будто вырублены из монолита. Так что Виталиночка, не дрейфь, есть теперь опора и защита", – поддержала обожательница. Но более внимательные фанаты начала искать скрытый смысл в стихотворении Асадова.
"Все стихи в любом случае применяются на себя. Вы, Виталина, не слабая натура, такое выстоять!", – заявила поклонница.
Напомним, Виталина Цымбалюк-Романовская – бывшая жена и муза актера Армена Джигарханяна. После тяжелого развода она не упала духом, а наоборот расцвела. Сейчас у звезды роман с молодым певцом Прохором Шаляпиным.
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