Виталина Цымбалюк-Романовская стала моделью
На фото Виталина – в маленьком черном платье и накидке того же цвета с пайетками. На голове у нее красуется толстая коса в стиле Юлии Тимошенко. Над образом Lady in Black колдовала Юлия Голубева – главный художник-гример Первого канала.
Цымбалюк-Романовская охарактеризовала новое амплуа словом "супер" и поставила себе пятерку с плюсом. Также она сообщила, что постаралась специально для съемки шоу "Пусть говорят".
Вскоре к фото посыпались комментарии. Фанаты без устали расхваливали новый образ кумира.
"Ну прямо из пианистки сразу в фотомодель. А то кто ее знал бы!" – заявила одна из поклонниц.
Многие оставили девушке самые теплые пожелания. "Все та же школьница. Такой и оставайся!" – написал один из комментаторов.
Напомним, что Виталина Цымбалюк-Романовская – бывшая жена и муза актера Армена Джигарханяна. После тяжелого развода она не упала духом, а наоборот расцвела. Сейчас у звезды роман с молодым певцом Прохором Шаляпиным.
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