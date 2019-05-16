Виталина Цымбалюк-Романовская стала моделью

Виталина Цымбалюк-Романовская выложила на своей странице в Instagram новое фото. Реакция подписчиков приятно удивила девушку.



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На фото Виталина – в маленьком черном платье и накидке того же цвета с пайетками. На голове у нее красуется толстая коса в стиле Юлии Тимошенко. Над образом Lady in Black колдовала Юлия Голубева – главный художник-гример Первого канала.

Цымбалюк-Романовская охарактеризовала новое амплуа словом "супер" и поставила себе пятерку с плюсом. Также она сообщила, что постаралась специально для съемки шоу "Пусть говорят".

Вскоре к фото посыпались комментарии. Фанаты без устали расхваливали новый образ кумира.

"Ну прямо из пианистки сразу в фотомодель. А то кто ее знал бы!" – заявила одна из поклонниц.



Многие оставили девушке самые теплые пожелания. "Все та же школьница. Такой и оставайся!" – написал один из комментаторов.

Напомним, что Виталина Цымбалюк-Романовская – бывшая жена и муза актера Армена Джигарханяна. После тяжелого развода она не упала духом, а наоборот расцвела. Сейчас у звезды роман с молодым певцом Прохором Шаляпиным.