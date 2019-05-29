"Это засосы": жена показала странные пятна у Малахова
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Шкулева в приложении Stories опубликовала несколько видео, на которых крупным планом запечатлела оголенный торс своего супруга, скандально известного телеведущего Андрея Малахова. "Прямая трансляция", – сказал в микрофон телефона шоумен. "Шо это?" – поинтересовалась Наталья Шкулева, осторожно касаясь странных пятен на теле своего благоверного.
Андрей Малахов немедленно нашелся с ответом: "Прямая трансляция. Час ночи. Муж пришел домой, Это засосы, шо это". Наталья Шкулева показала зрителям и другие пятна на теле ведущего и невозмутимо продолжила задавать вопросы: "Как это называется? Муж пришел домой. Время час 30. Пришел..." – "...С работы..." – подсказал супруге Андрей Малахов. "...Пришел такой домой. Что мне с ним делать?" – поинтересовалась у общественности Наталья Шкулева. "Бабоньки, подскажите!" – издевательски вопросил шоумен. Наталья Шкулева угрожающе отреагировала: "Щас такие "бабоньки" устрою..."
Интересно, что при этом пара обращалась к некому Сергею Техно. Позже в своем аккаунте в той же социальной сети Андрей Малахов выложил ту же запись, что и Наталья Шкулева, но только с комментариями Техно. В них мужчина высмеивает подозрительные пятна на теле популярного телеведущего. Подчас они нецензурны, поэтому "Дни.ру" не могут их опубликовать.
Очевидно, что эта запись – шутка про "засосы", однако многочисленные подписчики, судя по комментариям, теряются в догадках, что за кровоподтеки на теле Андрея Малахова. Сам шоумен пока не прояснил ситуацию.
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