Мария Шукшина выживает из квартиры взрослого сына

22-летний сын актрисы Марии Шукшиной – Макар Касаткин немного рассказал о нравах, царящих в его семье. Исповедь отпрыска знаменитости была записана на скрытую камеру и продемонстрирована в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

В кадре Макар и его старшая сестра Анна беседуют в кафе. Касаткин говорит родственнице, что хочет воспитывать сына Марка, которого ему родила Фрейя Зильбер из Барнаула. Он планирует забрать мальчика у несостоявшейся невесты. По словам мужчины, ему постоянно присылают компромат на Фрейю.

"Мамке тоже скидывали, где она сначала с мужиком усатым, потом с другим – и там в каком-то нижнем белье, как бы так. Ребенок с детства видит, что она в обнаженном состоянии, один мужик, второй мужик. Намного лучше взять его сейчас, чем он придет лет через десять и устроит", – говорит Касаткин. Рассуждения наследника артистки продемонстрированы в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Прямой эфир".

Макар отметил, что у него пока нет отцовских чувств к мальчику, однако это не помешает бороться за сына. Он считает, что судебное разбирательство затянется. Фрейя прописана в Барнауле, поэтому заседания, скорее всего, будут проходить там. Это может стать большой проблемой.

"Она раз не явится, два не явится – и так мотаться в Барнаул. Плюс деньги за перелет там тоже такие, нормально наберется", – сказал Макар в программе "Прямой эфир".

Также сын Шукшиной поделился радостной новостью – он скоро женится. Макар и его возлюбленная собираются подавать заявление в ЗАГС. Молодой мужчина надеется, что после свадьбы Мария Шукшина смягчится и разрешит иму жить в квартире на Тверской. Касаткин назвал родительницу "сложной женщиной".

По словам Макара, его возлюбленная обещает принять ребенка Фрейи как родного, однако он не верит ей. "Я не верю, потому что в любом случае ребенок от другой женщины – это как бы есть. С другой стороны – отец-одиночка. Кадрить можно. Всех и вся", – улыбнулся отпрыск звезды кино.

Касаткин честно признался, что работать ему лень, однако алименты платить надо, и он пытается устроиться охранником. "У меня образование среднее специальное – повар. Но поваром я в жизни не пойду. Вот вообще. Хоть куда, хоть мешки грузить, но не поваром, нет", – продолжил он.

В ток-шоу "Прямой эфир" также стало известно, что Макар живет с матерью. Причем в квартире родительницы ему явно не рады и хотят выжить. Даже младшие братья Фома и Фока, которых артистка родила от бизнесмена Бориса Вишнякова, попрекают Касаткина куском хлеба.

"Они как губки все впитывают. Они прямо как батя. Прям, знаешь, они вот такими фразами говорят: "Почему его девушка ест нашу еду?" Мне кажется, папа накручивает их будь здоров. Он им там в уши заливает. Со мной они ведут себя ужасно. Я для них не авторитет, потому что, когда я опять же говорю: "Мам, почему дети не убирают за собой посуду?" А она: "Это ты должен делать! Ты тут живешь, ты тут ешь! Они могут срать, я могу срать! Я плачу Надежде Ивановне, ты не работаешь! Ты приживала", – жалится Макар Касаткин в сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир".