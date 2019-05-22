Меган Маркл обнародовала свой сокровенный талант
В последней битве победу одержала Меган Маркл. В этом раунде ей помог редкий навык.
Оказалось, в свое время актриса работала специалистом по каллиграфии. Она подрабатывала в компании Paper Source. Более того, она давала уроки по искусству письма.
Фанаты сравнили почерки герцогинь. Они пришли к выводу, что манера письма Миддлтон довольно неплоха, но далека до изящного почерка Маркл, сообщает Sputnik.
"Она работала на полставки, в то время как проходила прослушивание на роль", – рассказала гендиректор компании Винни Парк.
Напомним, недавно Меган подарила мужу наследника. Но даже это не растопило сердца тех, кто с самого начала невзлюбил герцогиню. Речь идет не только о близких друзьях принца Гарри, но и о людях из других слоев общества, ранее писали "Дни.ру".
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