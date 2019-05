Меган Маркл и принц Гарри восхитили народ тайными кадрами

Ролик с фотографиями со свадебной церемонии герцога и герцогини Сассекских появился в их Instagram. Фолловеры оставили массу комментариев Меган Маркл и принцу Гарри.

Монаршая чета 19 мая отметила годовщину свадьбы. В честь этой даты появилось видео с подборкой фото торжественной церемонии 2018 года в Виндзорском замке. Сопровождается оно композицией This Little Light of Mine.

Подписчики отметили, что рады видеть кадры, которые для них были тайной, – эти снимки большинство британцев еще не видели. "С сегодняшним великолепным видео в Instagram, этими потрясающими новыми фотографиями с вашей свадьбы год назад вы будете на устах у всех британских СМИ", – написал один из поклонников Меган Маркл и принца Гарри.