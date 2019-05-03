"Задолбала Пугачева!": народ возмутился засильем Примадонны на ТВ
Аллы Пугачевой слишком много: Примадонна мелькает в концертах и посвященных шоу-бизнесу программах на всех телеканалах. Россияне считают, что пора "сменить пластинку" – они устали от такого изобилия.
"Задолбала эта Пугачева! Когда уже на покой уйдет, старуха. Смотреть противно. Слишком много ее по всем программам", - выразил свое возмущение автор поста на форуме "Дней.Ру" (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Читатели активно подключились к обсуждению. Суть заявления почти все участники одобрили, однако некоторые пытались найти объяснение активности Примадонны. "А что вы хотите, бабушке надо к себе внимание привлекать. Она привыкла к интересу к ее персоне", пишет один из комментаторов.
Нашлись у Аллы Пугачевой и защитники. "Отстаньте от АБ. Она легенда", "Завидуй молча", "Надоела не смотри. Тебя никто не заставляет", – ответили заступники.
Однако поклонники остались в меньшинстве. Кое-кто вспомнил и Бориса Гребенщикова – решил, что "АБ и БГ – хлам, они никому не нужны". "Ага. Как начнет пенсионерка эстрады на сцене ляжками светить. Тьфу!", – поддержали его единомышленники.
Пользователи вспомнили также, что в России сейчас пропагандируется активное долголетие. Кто-то заметил, что всем бы пенсионерам быть такими, как Алла Пугачева. Оппоненты не согласились: заявили, что Примадонна – не слишком удачный пример.
Оригинальный поворот в дискуссии предложил один читателей: по его мнению, стоило бы обсудить, кто круче – Алла Пугачева или Ольга Бузова. "Пугачева или Бузова? Кто круче? Чем лучше колоть орехи?", – написал пользователь. Комментаторы решили, что пока круче Примадонна. А Бузовой еще дожить надо до 70 лет.
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