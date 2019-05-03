"Задолбала Пугачева!": народ возмутился засильем Примадонны на ТВ

Засилье Пугачевой в телепрограммах "задолбало" россиян. Читатели "Дней.Ру" признаются: они с нетерпением ждут, когда же Примадонна уйдет на покой. Число комментариев под постом с соответствующим заголовком на форуме издания продолжает расти.

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