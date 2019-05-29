Похож на Федора: запевшая Бондарчук сняла в своем клипе лысого актара
Ходят слухи, что экс-супруга режиссера Федора Бондарчука недавно записала первый трек. Песня называется "Клетка". На композицию уже снят музыкальный ролик.
Якобы в основу сюжета клипа легла личная драма Светланы. В центре событий, разворачивающихся на экране, сама светская львица. Она уличила своего лысого возлюбленного в неверности и пытается отомстить ему жестоко избивая. В конце ролика героиню ожидает хеппи-энд: она встречает нового кавалера, намного моложе предыдущего.
Возможно, избранник, которого светская львица уличает в предательстве, олицетворяет Федора Бондарчука. По крайней мере актер, играющий главную роль, очень похож на режиссера.
"На съемках у всех отбирали телефоны, потому инфы в сети никакой нет. Действие происходит то во дворцах, то на натуре. Снималось около 70 человек, разбили три машины, одну сожгли. Короче, во всем размах и бюджеты", – пишет Telegram-канал "Только никому…"
Отметим, что авторы публика точно не знают, действительно ли Светлана Бондарчук запела или же просто снялась в музыкальном видео другого артиста. Меж тем они уже опубликовали тизер клипа.
Напомним, после развода с режиссером Федором Бондарчуком Светлана начала встречаться с 37-летним фотографом Сергеем Табуновым. Молодой ухажер не отходил от зазнобы. Практически на всех мероприятиях они появлялись вместе.
Теперь же Светлане Бондарчук приписывают роман с 44-летним Сергеем Харченко. Новый кавалер известен светской тусовке как директор проектов студии дизайна Bestinspace Design Co.
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