Похож на Федора: запевшая Бондарчук сняла в своем клипе лысого актара

Поговаривают, что светская львица осваивается в новом качестве. 50-летняя Светлана Бондарчук запела и уже сняла себе первый клип.

Ходят слухи, что экс-супруга режиссера Федора Бондарчука недавно записала первый трек. Песня называется "Клетка". На композицию уже снят музыкальный ролик.

Якобы в основу сюжета клипа легла личная драма Светланы. В центре событий, разворачивающихся на экране, сама светская львица. Она уличила своего лысого возлюбленного в неверности и пытается отомстить ему жестоко избивая. В конце ролика героиню ожидает хеппи-энд: она встречает нового кавалера, намного моложе предыдущего.

Возможно, избранник, которого светская львица уличает в предательстве, олицетворяет Федора Бондарчука. По крайней мере актер, играющий главную роль, очень похож на режиссера.

"На съемках у всех отбирали телефоны, потому инфы в сети никакой нет. Действие происходит то во дворцах, то на натуре. Снималось около 70 человек, разбили три машины, одну сожгли. Короче, во всем размах и бюджеты", – пишет Telegram-канал "Только никому…"

Отметим, что авторы публика точно не знают, действительно ли Светлана Бондарчук запела или же просто снялась в музыкальном видео другого артиста. Меж тем они уже опубликовали тизер клипа.

Напомним, после развода с режиссером Федором Бондарчуком Светлана начала встречаться с 37-летним фотографом Сергеем Табуновым. Молодой ухажер не отходил от зазнобы. Практически на всех мероприятиях они появлялись вместе.

Теперь же Светлане Бондарчук приписывают роман с 44-летним Сергеем Харченко. Новый кавалер известен светской тусовке как директор проектов студии дизайна Bestinspace Design Co.