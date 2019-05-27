Бондарчук выбирает имя новорожденной малышке
В личном микроблоге звезда опубликовала нежное фото. На снимке запечатлены спящие щенки.
"Принцесса 💓) Патрик 💓 ) Питер 💓) ПанИка 💓) и еще одно имя для девочки .... 🤔 помогите 🙏🏻 на букву П 🤪 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – обратилась Светлана Бондарчук к подписчикам.
Друзья светской львицы тут же откликнулись на призыв. Дизайнер Наташа Гольденберг написала: "Пончик", актриса Дарья Мороз предложила назвать кроху Пиццей, журналистка Божена Рынска посоветовала наречь малышку Патти, а вот Алика Смехова посчитала, что девочке подойдет имя Пелагея.
Напомним, на прошлой неделе в доме Светланы Бондарчук произошло радостное событие. Любимый лабрадудль светской львицы по кличке Фанни, родила пятерых щенков. Об этом звезда сообщила в соцсетях.
Узнав о пополнении, многие звездные друзья Светланы Бондарчук выразили желание взять себе питомца. Эвелина Хромченко, Алла Вербер, Глюк`Oza, Катя Добрякова, Ляйсан Утяшева и Елена Летучая – попросили щенка у экс-супруги режиссера.
Добавим, что любимица Светланы Бондарчук – Фанни настоящая звезда. У собаки светской львицы есть отдельный аккаунт в Instagram. За жизнью обаятельного песика наблюдают более двух тысяч человек.
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