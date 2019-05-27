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Бондарчук выбирает имя новорожденной малышке

Светлана Бондарчук. Фото: www.globallookpress.com
Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана придумывает имя крохе. Светская львица попросила помощи у подписчиков в Instagram. 
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В личном микроблоге звезда опубликовала нежное фото. На снимке запечатлены спящие щенки.

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Светлана Витальевна Бондарчук

Светлана Витальевна Бондарчук модель, телеведущая, редактор

"Принцесса 💓) Патрик 💓 ) Питер 💓) ПанИка 💓) и еще одно имя для девочки .... 🤔 помогите 🙏🏻 на букву П 🤪 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – обратилась Светлана Бондарчук к подписчикам.

Друзья светской львицы тут же откликнулись на призыв. Дизайнер Наташа Гольденберг написала: "Пончик", актриса Дарья Мороз предложила назвать кроху Пиццей, журналистка Божена Рынска посоветовала наречь малышку Патти, а вот Алика Смехова посчитала, что девочке подойдет имя Пелагея.

Напомним, на прошлой неделе в доме Светланы Бондарчук произошло радостное событие. Любимый лабрадудль светской львицы по кличке Фанни, родила пятерых щенков. Об этом звезда сообщила в соцсетях.

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Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)

Узнав о пополнении, многие звездные друзья Светланы Бондарчук выразили желание взять себе питомца. Эвелина Хромченко, Алла Вербер, Глюк`Oza, Катя Добрякова, Ляйсан Утяшева и Елена Летучая – попросили щенка у экс-супруги режиссера.

Добавим, что любимица Светланы Бондарчук – Фанни настоящая звезда. У собаки светской львицы есть отдельный аккаунт в Instagram. За жизнью обаятельного песика наблюдают более двух тысяч человек.

Автор: Руслана Алексеева27 мая 2019, 20:38
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Моя искренняя благодарность тому, кто показал мне этот прекрасный сайт ︁O︁N︁T︁W︁I︁G︁G︁S︁Y︁.︁COM/0X4AKX Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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