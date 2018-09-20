Бросившая молодого любовника Бондарчук застукана с другим

У светской львицы Светланы Бондарчук новый ухажер. По крайней мере так считают подписчики ее микроблога.

Поклонники заметили, что Светлана перестала публиковать снимки своего молодого возлюбленного – 37-летнего фотографа Сергея Табунова. Ранее мужчина не отходил от зазнобы. Практически на всех мероприятиях они появлялись вместе.

Однако в кулуарах шептались: "Бондарчук и Табунов не дотянут до серьезных отношений". Но пара, казалось, вот-вот докажет обратное. Судя по всему, завистники были правы – теперь за светской львицей ухаживает другой мужчина.

"А кто этот парень?" -спрашивают фолловеры, гладя на свежие снимки в Instagram Светланы Бондарчук. Однако знаменитость нового друга пока общественности не представила. Но многие пользователи Сети уверены: они любовники.

Добавим, ходят слухи, что 49-летняя экс-супруга режиссера Федора Бондарчука нашла себе нового Сергея. Новоиспеченный жених красотки-блондинки немного старше предыдущего, но, все же, моложе Светланы – ему 44 года.

Сергей Харченко известен светской тусовке, как директор проектов студии дизайна Bestinspace Design Co. От предыдущего брака у мужчины есть шестилетняя дочь.

Отметим, что новый ухажер понравился фанатам звезды больше. По их мнению, Харченко более достоин любви светской львицы. Новые снимки Светланы Бондарчук в Instagram приводят поклонников в восторг.

"Красивая пара!!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красиво смотритесь !!", "Суперские оба 👍👍👍💥💥💥💥💣💣", "Классные 😍", "Глаза горят ! 👏👏☀️😍👌✌️📸👍", – пишут поклонники в комментариях к их совместным фото.