Счастливая Бондарчук показала новорожденных малышей
Светлане Бондарчук предстоит нянчиться аж с пятью новорожденными крохами. Она опубликовала несколько фотографий и видео на своей официальной странице в Instagram. "Три девочки и два мальчика", – подписала ролик светская львица, запечатлев малышей во время кормления.
Мамой стала ее собака – лабрадудль Фанни. У любимицы именитых друзей Бондарчук есть свой аккаунт в соцсети. Новых публикаций там не было с марта, и теперь понятно, почему. Светлана не распространялась о положении Фанни. Когда малыши появились на свет, неизвестно. Однако теперь Бондарчук спокойно демонстрирует крох.
Судя по комментариям, поклонники просто в восторге. Умиляются и знаменитости, в том числе телеведущие Елена Летучая и Ляйсан Утяшева, певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова), дизайнер Катя Добрякова, Эвелина Хромченко и многие другие: "Божечки, прелесть какая!", "Бархатные детеныши", "Вот какие вы молодцы!", "О боже! Хочу", "Сладости!"
Впрочем, Светлана Бондарчук все же намекала на прибавление в семействе. Несколько дней назад она обнародовала снимок Фанни, сидящей на фоне черного рояля. "Скоро, скоро, скоро... 🐶🐶🐶🙈" – написала Светлана Бондарчук.
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