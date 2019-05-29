Восторженный Билан озадачил признанием в любви
Дима Билан чувствует себя хорошо. Певец благодарен поклонникам за то, что они интересуются его состоянием после серьезной травмы. Как сообщил артист, последнее обследование показало, что процесс идет нормально, кость срастается.
"Нормально, слава богу. Сегодня делал снимок, все срастается, все хорошо. Спасибо, что писали и переживали", – ответил Дима Билан на вопросы фанатов.
Еще в начале мая Дима Билан ходил с тростью. Он продолжает наблюдаться у врачей, но уже передвигается без палочки. Хотя трость он не выбросил. Как выяснилось, у певца их целая коллекция – включая ту, которую ему выдали в больнице, пишет WomanHit.
"Трость мне оставили – у меня их целая коллекция теперь дома! Думаю, это будет моим предметом гардероба", – шутит артист.
Дима Билан сломал ногу несколько месяцев назад. Певцу пришлось делать операцию, после которой пройти курс реабилитации. Но здоровье идет на поправку: недавно артист рискнул сесть на велосипед. Он признался, что просто рвется на набережные в эту теплую погоду. Москва очень красивая и Билан обожает этот город.
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