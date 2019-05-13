Билан с трудом говорит после объятий Йовович
Артист проехал с гастролями по США. Звезда заглянула в Сан-Франциско, Санта-Барбару, Лос-Анджелес и Сиэтл. Дима Билан выкладывался на концерте на все 100%.
О путешествии артист отчитывался всвоем аккаунте в Instagram. Звезда поделилась, что среди поклонников его творчества за рубежом есть знаменитости, например, Милла Йовович. Голливудская дива была на концерте Билана в Лос-Анджелесе.
Во время выступления Дима подошел к Милле и спел специально для нее. Артистку этот жест очень растрогал, она даже обняла Билана под восторженные крики толпы. "Это был удивительный вечер в #LA", – написал после артист в личном микроблоге, опубликовав снимок с Йовович.
После, уже в Сиэтле, Дима Билан вышел на встречу с поклонницами. Фанатки, увидев кумира, пришли в бешеный восторг и радостно закричали. Каждая хотела, чтобы именно ее услышал любимец, поэтому поднялся невообразимый шум.
Оказалось, что Дима Билан потерял голос. "Пожалуйста, можно я скажу?" – утихомирил он девушек. Артист откашлялся и положил палец к губам: "Тссс!" – я не могу громко говорить. После трех концертов я немного сорвал голос. Завтра и послезавтра у меня выходной, надеюсь немного восстановиться".
Влюбленные в поклонницы посочувствовали Диме Билану. Они попросили артиста приезжать почаще.
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