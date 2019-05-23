"Баба Яга и ее план": Рудковскую распекли за роман с Биланом

Скандальный блогер Лена Миро заподозрила продюсера в обмане. По ее мнению, Яна Рудковская умышленно солгала о любовных отношениях со своим подопечным Димой Биланом.

Блогер заявила, что единственный человек, который получает удовольствие и деньг) от творчества Димы Билана, это Яна Рудковская. При этом она раскрыла "план Бабы-Яги".

"Чтобы не лишиться такого важного удовольствия, а заодно и о себе напомнить, баба-продюсер Яга придумала гениальный план – рассказать о своем романе с Биланом", – уверена Лена Миро. "Если бы рядом со мной не было Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает. Это очень важный момент. Он красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает", – привела слова Яны Рудковской блогер.

Миро добавила, что музыкальный продюсер и раньше, по ее мнению, рассказывала сказки о несостоявшихся отношениях со своим "питомцем". "Пили восхитительное вино и не заметили, как наступил рассвет. А потом Дима пошел провожать меня в отель… он неожиданно взял и поцеловал меня. А я вдруг перестала сопротивляться", – написала блогер со слов Яны Рудковской.

По словам Миро, жена прославленного фигуриста Евгения Плющенко "кинулась на амбразуру слухов сама – спасать свои деньги". "Кроме финансовой составляющей, баба Ягу почему-то до сих пор волнуют мысли о собственной привлекательности – она никак не может принять свой возраст и успокоиться на завалинке с себе подобными", - распекла блогер Яну Рудковскую.