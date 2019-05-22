Билан рвется на "Евровидение" после провала Лазарева
Артист признался в том, что мечтает оказаться на конкурсе в третий раз. Дима Билан вновь хочет испытать свои силы уже в следующем году.
Исполнитель уверен, что европейская публика примет его с восторгом. "Третий раз надо попробовать обязательно, потому что очень много почитателей, людей, кто хотел бы еще раз увидеть меня на сцене", – заявил после провала Сергея Лазарева на "Евровидении-2019" Дима Билан в эфире Love Radio.
Продюсер певца Яна Рудковская отметила, что это лишь мечты, но подчеркнула, что они имеют свойство сбываться. Судя по всему, амбициозный Дима Билан надеется вновь занять первое место на "Евровидении" также, как ему удалось сделать это в 2008 году.
Напомним, ранее Яна Рудковская заявила, что считает Диму Билана идеальным мужчиной для романтических отношений. Она призналась, что у нее были отношения с певцом.
Как писали "Дни.ру", в "Евровидении-2019", согласно итогам голосования, первое место занял 24-летний Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade – он долго лидировал с серьезным отрывом. После объявления результатов Сергей Лазарев, получивший третье место, пожаловался, что видит некую предвзятость жюри к России. Дима Билан же участвовал в "Евровидении" в 2006 и 2008 годах, заняв второе и первое места соответственно.
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