Раскрыта хитрая тактика Меган Маркл по приручению принца Гарри

О тонкостях отношений в монаршей семье рассказала актриса Тиффани Смит, которая играет герцогиню Сассекскую в фильме "Гарри и Меган: становление королевской пары". По ее словам, Меган Маркл любит принца Гарри меньше, чем он ее.

В картине будет представлено закулисье жизни герцога и герцогини Сассекских в первый год брака. Артистка изучала Меган Маркл в течение нескольких месяцев и сделала интересные выводы. По ее словам, герцогиня применяет хитрую тактику по приручению принца Гарри.

Тиффани Смит сообщила, что Меган не признается мужу в любви так же, как он ей. При этом она добавила, что их отношения все-таки "настоящие", и сравнила герцогиню Сассекскую с принцессой Дианой. "Она также смотрит на людей сквозь ресницы, что очень похоже на Диану", – цитирует актрису Daily Telegraph.

"Я помню, моя бабушка всегда говорила мне: "Ты должна быть уверена, что парень любит тебя больше", – отметила она. По словам Тиффани, Меган Маркл "амбициозный человек" и не будет находиться под чьей бы то ни было властью.

Вместе с тем артистка верит, что супруга принца Гарри вовсе не бесчувственная и даже плачет, но, разумеется, не на публике. Она считает, что у Меган Маркл был некий переломный момент, когда она решила так: "Я устала от того, что мной манипулируют, и теперь я собираюсь постоять за себя".

Кроме того, Тиффани Смит внимательно изучила привычки Меган Маркл, чтобы как можно точнее сыграть ее. В частности, она сфокусировалась на укладке волос. Известно, что у герцогини весьма непослушные локоны, однако она тщательно ухаживает за ними.