Невеста Пугачева рассказала о тайной свадьбе

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Среда 29 мая
Лента новостей
10:16
Цены на сало на Украине взлетели на фоне острого дефицита
10:04
Чему казахские реформы могут научить СНГ
09:38
Россиянам предложили выдавать отцовский капитал
09:19
С российских прилавков могут исчезнуть слабоалкогольные коктейли
06:18
Бородатая женщина откровенно рассказала о поиске второй половинки
05:12
Над пациентами новосибирской больницы издевалась студентка
04:35
Народ в шоке от зарплаты хоккеиста Ильи Ковальчука
21:54
Зеленский крупно опозорился из-за поездки на передовую
21:48
Помолодевшую Бузову приняли за школьницу
21:24
Меланья Трамп очаровала японскую императрицу
20:50
Режиссер Лунгин сделал заявление после известия о госпитализации
20:44
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 мая 2019 года
20:34
"Мне было некомфортно": Крид высказался о романе с меркантильной Нюшей
19:57
Рвущийся на Украину Саакашвили сделал заявление о мести Порошенко
19:34
Крид влепил пощечину буйному Киселеву
19:29
В Уфе беременная женщина выпала из окна
18:49
Раскрыта причина войны Порошенко с начальником Зеленского
18:49
Малахов выяснил судьбу печально известных сестер Хачатурян
18:26
Наконец-то: Зеленский прислушался к мудрому совету Путина
18:09
Уголовные дела довели до паники нервного Порошенко
17:48
Исаева впервые заявила о святости Началовой
17:29
Обколотая Федосеева-Шукшина около года жила затворницей
17:13
Прохожий спас выпавшего из окна ребенка (видео)
17:04
Тарзан впервые высказался о романе сына с красоткой из "Дома-2"
16:59
Порошенко раскошелится за удар по Зеленскому
16:27
Гибридный Lexus RX 450h Exclusive: революция в стиле "люкс"
16:24
Россия и Южная Корея укрепляют межпарламентское сотрудничество
16:22
Травяной чай доводит до реанимации
16:20
Шепелев разоблачил подлый обман звезды сериала "Кадетство"
16:01
Тимати атаковали после очередного провала
15:50
В Уфе автоледи насмерть сбила ребенка на велосипеде
15:44
"Что непонятного?!": безграмотная Седокова публично опозорилась
15:34
Лариса Гузеева вцепилась в волосы женщине
15:08
Многодетным семьям компенсируют ипотечные кредиты
14:57
"Дрянь она подлая": народ распял Марию Максакову
14:29
Миддлтон раскрыла детали новой беременности
14:18
"Спасибо за идею": саратовский школьник с топором вдохновился расстрелом студентов в Керчи
14:14
Венский бал в Москве побил новый рекорд
14:11
"Мастурбация так влияет на мозг": Лолита жестко прошлась по известному рэперу
14:05
Ирина Слуцкая беременна от нового мужа
13:53
Как спасают ослепшего сына Татьяны Васильевой
13:37
Не Алентова: Меньшова сняли под ручку с молодой пышногрудой красавицей
13:36
Володин просит правительство ускориться с законопроектами о цифровой экономике
13:33
Побежавшему с Украины Порошенко вынесли жесткий приговор
13:23
Emporio Muisc Fest 5 продолжает удивлять
13:21
Раскрыты признаки плохого мороженого
13:11
Специалист о состоянии вдовы Децла: Может идти речь о шизофрении
13:01
На скамейке в парке Петербурга нашли труп младенца
12:59
Расстрелянного деда Симоновой выставили на всеобщее обозрение
12:54
Москвичей предупредили о смертоносных торнадо и смерчах
12:53
Шоу Пластического театра "Второе Дыхание" покажут в Москве
12:42
Страшное горе: 80-летняя Федосеева-Шукшина оказалась в инвалидном кресле
12:38
Стюардессам "Аэрофлота" грозит суд после смертельного пожара на SSJ-100
12:34
В центре Москвы рухнул балкон жилого дома
12:34
"Этот мужчина не врет": ушедшая от мужа Собчак поделилась радостью
12:26
"ЕР" просит Минтруд разобраться с отказами в выплате детских пособий
12:13
Новый курорт Reethi Faru Resort: эксклюзивный отдых на Мальдивах
12:02
Россиянку затравили после триумфа на украинском шоу "Голос.Дети"
11:59
В Москве эвакуируют ЦДМ на Лубянке
11:43
Максим Фадеев неожиданно сменил профессию
11:42
"Он на лекарствах": Корчевников сильно изменился из-за болезни
11:27
Вернувшаяся в Россию дочь Андрея Кончаловского расплакалась от увиденного
11:24
Яббаров покаялся в грехах после изгнания из "Дома-2"
11:18
"Просто зверь": молодой муж о попавшей в международный скандал Лере Кудрявцевой
11:16
Лебезящего перед Путиным Лукашенко облили грязью
11:10
В Саратовской области семиклассник порубил сверстницу топором
11:07
Прилучный и Муцениеце оставили детей и сбежали из страны
10:53
Звездные семьи получили премию Family Awards 2019
10:42
"Круче Лазарева": Губерниев "зажег" на рок-концерте (видео)
10:38
Из-за кого изувеченная Волочкова терпит боль
10:28
Ольгу Орлову затюкали за домашний вид
10:08
Китайские туристы погибли в страшном ДТП в Уссурийске (видео)
09:59
Артистке Салтыковой порвала лицо агрессивная овчарка
09:57
Чиновникам запретили закупать импортное вино
09:44
Российский хоккеист попал в грязный скандал с наркотиками
09:31
"В семье не без урода": близким Жанны Фриске раскрыли правду
09:01
Каменских сделала интимное признание
08:44
Певицу Валерию сняли в постели с другим мужчиной
08:29
Зеленский тянет руки к Крымскому мосту
08:17
В смерти Кобзона найден мистический след
06:10
Лицемерного Диброва посадили в лужу
05:33
Известная модель избила сына Дэвида Бэкхэма
04:26
Курение кальянов вызывает туберкулез
02:08
"Никогда не забуду!": Киркоров благословил чемпиона
00:07
Беременную невесту вышлют из постели Тимати
21:56
Бузова появилась на публике в подарке от Тарасова
21:53
Повесят на дереве: Зеленскому предсказали страшную смерть
21:49
Жену Овечкина поздравили с беременностью
21:49
Гороскоп на июнь
21:18
Киркоров с автоматом довел до инфаркта Дробыша
21:11
"Единая Россия" поможет жертвам автомошенников
21:08
Снявший кольцо Харламов "спалился" перед Асмус
20:43
У 19-летней дочери Маликова проснулся материнский инстинкт
20:38
Бондарчук выбирает имя новорожденной малышке
20:35
В Уфе двое детей отравились бытовым газом
20:07
Пустившим грязные слухи о шизофрении Степанова вынесли предупреждение
19:57
Дочь Боярского раскрыла семейную тайну
19:57
Отправленному в тюрьму Порошенко нанесли новый удар
19:35
Королева одобрила роман 17-летнего сына с красоткой-моделью
19:04
Обрушение крыши на заводе убило двух человек
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Фадеев нашел странности в спецвыпуске шоу "Голос.Дети"
Гороскоп на неделю
Россияне довели опозоренного Овечкина
"Так страшно!": артистка Яковлева рассказала о смертельной опухоли
65-летняя Татьяна Веденеева показала клубничку
Правила призыва в армию серьезно ужесточат
Шоу-бизнес

Невеста Пугачева рассказала о тайной свадьбе

Фото: pixabay.com
Стало известно о свадьбе в семье Аллы Пугачевой. Однако влюбленные не сообщают дату торжества и шикарный банкет устраивать не собираются.
прочитано 2752 раза

Жениться собрался племянник Аллы Пугачевой. Избранницей Влада стала Гузель – бухгалтер из Казани. Она приехала на заработки в Москву, оставив дома 14-летнего сына. "Я счастлив. Мы с Гузель пока живем на съемной квартире, но через месяц съедут квартиранты, и мы будем жить в квартире около метро "Аэропорт", которую мне тетя Алла подарила. А отцовскую квартиру в Кузьминках по-прежнему будем сдавать. И мы планируем с Гузель свадьбу", – поделился планами с репортерами Влад Пугачев.

ПО ТЕМЕ

Как Пугачева и дети живут после расставания с Галкиным

"Уже не торт": Пугачеву гонят со сцены

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Никаких громких торжеств не будет. Дату свадьбы называть не станем – не хотим, чтобы у ЗАГСа нас встречали журналисты. Это только наш праздник", – цитирует невесту Пугачева сайт "Комсомольская правда".

Примадонна пока не прокомментировала грядущее радостное событие. Неизвестно, знает ли она о нем вообще.

Напомним, что Влад является сыном младшего брата певицы. Тот умер несколько лет назад, и звезда взяла племянника на поруки. Артистка оплатила дорогостоящее лечение Влада в Израиле, когда его парализовало из-за пристрастия к наркотикам. Местные врачи спасли его. 

После реабилитации Пугачев работал охранником, но что-то пошло не так, и он уехал в Рязанскую область. Говорят, там Влад пытался создать семью, но ничего не получилось. В итоге он вернулся в Москву, где встретил будущую невесту. 

У Влада есть маленький сын Евгений. Уже несколько лет его опекуном является Алла Пугачева. Правда, мальчик растет в семье ее водителя Игоря Польшикова, которого называет папой. Разумеется, Алла Пугачева помогает Жене. Говорят, он не раз присутствовал на семейных праздниках, а также посещал вечеринки звездных детей в компании Гарри и Лизы Галкиных.

Автор: Наталья Аряева29 мая 2019, 08:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Илзе
Ответить
Как только прошла новость о том,что АБ подарила родственничку-паразиту квартиру, тут же выискалась невеста. Естессно, приезжая. Ща влюблённые наплодят пару-тройку наследников и запьют горькую. А ребятишек Примадонна возьмёт под опеку и скинет на руки очередному шофёру аль садовнику - номер-то отработанный.
1

Популярные темы форума

Политика

"Закончит как Порошенко": Зеленскому вынесли суровый приговор
Новые санкции: Украина нанесла подлый удар по России
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья

Шоу-бизнес

Потрясенная Волочкова приняла важное решение
"Канонизировать!": на могиле Началовой замироточил крест
"Может быть, и мне вернут": Саакашвили дал надежду страдающей Королевой
Голая Брухунова показала видео из ванной

Проишествия

Кошмар в Италии: россияне разбились в страшном ДТП (видео)
Подручные США обстреляли ракетами россиян
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

Расстрелянного деда Симоновой выставили на всеобщее обозрение
Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике
Украинского режиссера выгнали с московского театрального конкурса
"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Шоу-бизнес

Певицу Валерию сняли в постели с другим мужчиной

Елене Малышевой стало страшно от догадок
Шоу-бизнес

"Он на лекарствах": Корчевников сильно изменился из-за болезни

Поклонники молятся за популярного ведущего
Шоу-бизнес

"Может быть, и мне вернут": Саакашвили дал надежду страдающей Королевой

Артистка рвется на Украину
Шоу-бизнес

Голая Брухунова показала видео из ванной

Помощница Евгения Петросяна разоткровенничалась

Гороскоп

Гороскоп на июнь
Гороскоп на неделю
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак

Фоторепортажи

Не Алентова: Меньшова сняли под ручку с молодой пышногрудой красавицей
Самая дорогая plus-size модель покоряет народ "горячими" формами
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа
Ослепительный Киркоров резко помолодел

Спорт

Сборная России совершила невероятное в полуфинале ЧМ по хоккею
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
Шестилетний мальчик решил побить рекорд по отжиманию (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru