Невеста Пугачева рассказала о тайной свадьбе

Стало известно о свадьбе в семье Аллы Пугачевой. Однако влюбленные не сообщают дату торжества и шикарный банкет устраивать не собираются.

Жениться собрался племянник Аллы Пугачевой. Избранницей Влада стала Гузель – бухгалтер из Казани. Она приехала на заработки в Москву, оставив дома 14-летнего сына. "Я счастлив. Мы с Гузель пока живем на съемной квартире, но через месяц съедут квартиранты, и мы будем жить в квартире около метро "Аэропорт", которую мне тетя Алла подарила. А отцовскую квартиру в Кузьминках по-прежнему будем сдавать. И мы планируем с Гузель свадьбу", – поделился планами с репортерами Влад Пугачев.

"Никаких громких торжеств не будет. Дату свадьбы называть не станем – не хотим, чтобы у ЗАГСа нас встречали журналисты. Это только наш праздник", – цитирует невесту Пугачева сайт "Комсомольская правда".

Примадонна пока не прокомментировала грядущее радостное событие. Неизвестно, знает ли она о нем вообще.

Напомним, что Влад является сыном младшего брата певицы. Тот умер несколько лет назад, и звезда взяла племянника на поруки. Артистка оплатила дорогостоящее лечение Влада в Израиле, когда его парализовало из-за пристрастия к наркотикам. Местные врачи спасли его.

После реабилитации Пугачев работал охранником, но что-то пошло не так, и он уехал в Рязанскую область. Говорят, там Влад пытался создать семью, но ничего не получилось. В итоге он вернулся в Москву, где встретил будущую невесту.

У Влада есть маленький сын Евгений. Уже несколько лет его опекуном является Алла Пугачева. Правда, мальчик растет в семье ее водителя Игоря Польшикова, которого называет папой. Разумеется, Алла Пугачева помогает Жене. Говорят, он не раз присутствовал на семейных праздниках, а также посещал вечеринки звездных детей в компании Гарри и Лизы Галкиных.