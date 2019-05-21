"Уже не торт": Пугачеву гонят со сцены
Еще до премьеры концерта в Сеть сливали видео с репетиций, из которых было понятно, какое грандиозное шоу запланировала Алла Борисовна. Однако по состоянию здоровья она уже не могла петь как раньше, а чтобы не портить концерт, затеяла целый спектакль с заранее снятыми ракурсами и записанными песнями. Получается, что десятки и сотни тысяч рублей фанаты потратили ради картинки и фонограммы?
Ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева высказалась достаточно лояльно насчет этой спорной ситуации с Аллой Борисовной. Она подчеркнула, что "Примадонна уже не торт". И было очевидно, что в ее возрасте и с таким здоровьем ни о каком живом исполнении и речи быть не могло. Но вот вопрос ценовой политики концерта в таком случае остается открытым.
"Неужели столько стоит лицезреть Аллу Борисовну, да, именно лицезреть, а не слушать. Как исполнитель – она легенда нашей эстрады, но всему надо знать меру и прекратить давать прощальные концерты раз в год (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)." – заявила эксперт.
Напомним, это был уже 20-й концерт по случаю прощания Аллы Пугачевой со сценой. По предварительным данным, на его организацию ушло около 40 миллионов рублей.
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