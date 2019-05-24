Как Пугачева и дети живут после расставания с Галкиным
Максим Галкин гастролирует по Израилю. Популярный юморист дал уже несколько концертов и вскоре должен вернуться в Россию. В разлуке с семьей шоумен регулярно получает приветы в виде фотографий и видео. Их он публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
Так, Максим обнародовал видео, из которого следует, что делают Алла и их наследники Гарри и Лиза, пока папа отсутствует. В ролике, записанном Примадонной, видно, как Лиза резво катается на двухколесном велосипеде, а потом действие переносится на тенистую лужайку, где дети наблюдают за костром.
Алла Пугачева за кадром объявила, что у них пикник, и предложила малолетним наследникам насладиться видами. "На мангале будем шашлычки жарить", – сообщила Примадонна.
"Вчерашний привет из Москвы", – назвал пост Максим Галкин. В Stories артист посетовал, какая жара в Израиле, и написал, что термометр показывает +38.
Ранее юмориста в шутку обвинили в провале Сергея Лазарева на "Евровидении". Дескать, увел половину аудитории, которая должна была голосовать за российского исполнителя. Некоторые предположили, что Максим решил исправить ошибку Сергея на конкурсе и показал мастер-класс.
Напомним, что на Международном музыкальном конкурсе "Евровидение", согласно итогам голосования, первое место занял 24-летний Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade – он долго лидировал с серьезным отрывом. Представитель России Сергей Лазарев оказался на третьей позиции.
Такова воля актрисы
Ролями наследницы артист не гордится
У дочери артиста появился поклонник
Музыкальный продюсер не сдержала эмоций
Популярные темы форума
Проститутки, самые честные женщины! Заплатил, получил. Ни нервов, ни головной боли, ни сцен и женитьб-разводов.
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Как вам Евровидение 2019?
Во всем виноваты евреи!
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Сосед гей
Первый размер груди
Мой муж гинеколог
Боюсь одиночества
Очень хочу мальчика
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Муж изменят с племянником
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Хочу вернуть старые отношения
Любовник младше на 10 лет
У него нет высшего образования
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
Важна ли внешность для мужчины?
Друг заделал ребенка
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Занимает и не возвращает
Никогда не видел голой девушки в живую
Шкивает из стороны в сторону...
Коллеги-ворье и убийцы
Подарил ужасную машину
Если он резко перестал писать
Постоянно устраивает скандалы
Муж трансвестит
Орифлеймь