Королева раскошелилась на "платье девственности"
Меж тем сама певица говорит, что все немного не так. На сцену Наташа Королева выйдет в концертном наряде, дополняющем корону из драгоценных ягод, а вот загадочное платье "невинности" она будет носить в реальной жизни.
"Нет, конечно. Но платье девственности я действительно нашла. Буду ходить в реальной жизни. Понимаете, весной начинаешь ощущать себя моложе своих лет, тебя тянет надеть что-то такое из юности. А так как я – символ юности целого поколения, то у меня это все происходит особенно остро. К счастью, платье "девственности" я нашла в одном из московских бутиков", - рассказала Королева.
Поведала артистка и о короне. Оказывается, украшение еще изготавливается. Занимается этим итальянское предприятие, на котором делают свои вещи Дольче и Габбана и многие другие кутюрье. Изделие собирают вручную, и состоять оно будет из драгоценных камней в форме ягод.
"Это мне дизайнер Татьяна Мельник решила сделать подарок. Мне кажется, будет что-то фееричное", – рассказала Наташа Королева Sobesednik.ru.
Артистка похвасталась, что короны от этого же дизайнера есть у Филиппа Киркорова и Сергея Зверева. Наташа Королева была очень рада такому роскошному презенту.
Балерина открыла комментарии в своем микроблоге
Звезда сходила на свидание
Названы ответственные за сбой
Выступление российского спортсмена пришлось прервать
Популярные темы форума
Как вам Евровидение 2019?
Сосед гей
Первый размер груди
Мой муж гинеколог
Боюсь одиночества
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Очень хочу мальчика
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Муж изменят с племянником
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Коллеги-ворье и убийцы
15-летняя сестра не знает от кого беременна
У него нет высшего образования
Хочу вернуть старые отношения
Важна ли внешность для мужчины?
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
Любовник младше на 10 лет
Занимает и не возвращает
Друг заделал ребенка
Никогда не видел голой девушки в живую
Бросил Мущина
Подарил ужасную машину
Шкивает из стороны в сторону...
Если он резко перестал писать
Постоянно устраивает скандалы
Муж трансвестит
Как избавить от молочницы
Мнение о дниру
Орифлеймь
девочку оставила мать в поликлинике.