Королева раскошелилась на "платье девственности"

В честь дня рождения, который состоится совсем скоро – 31 мая, артистка готовит большой концерт. Ходят слухи, что для выступления Наташа Королева купила "платье девственности".

Меж тем сама певица говорит, что все немного не так. На сцену Наташа Королева выйдет в концертном наряде, дополняющем корону из драгоценных ягод, а вот загадочное платье "невинности" она будет носить в реальной жизни.

"Нет, конечно. Но платье девственности я действительно нашла. Буду ходить в реальной жизни. Понимаете, весной начинаешь ощущать себя моложе своих лет, тебя тянет надеть что-то такое из юности. А так как я – символ юности целого поколения, то у меня это все происходит особенно остро. К счастью, платье "девственности" я нашла в одном из московских бутиков", - рассказала Королева.

Поведала артистка и о короне. Оказывается, украшение еще изготавливается. Занимается этим итальянское предприятие, на котором делают свои вещи Дольче и Габбана и многие другие кутюрье. Изделие собирают вручную, и состоять оно будет из драгоценных камней в форме ягод.

"Это мне дизайнер Татьяна Мельник решила сделать подарок. Мне кажется, будет что-то фееричное", – рассказала Наташа Королева Sobesednik.ru.

Артистка похвасталась, что короны от этого же дизайнера есть у Филиппа Киркорова и Сергея Зверева. Наташа Королева была очень рада такому роскошному презенту.