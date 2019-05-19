Королева возбудила народ вываливающейся грудью
Зажигательный танец Наташи Королевой на песке пляжа в Майами покорил Сеть. Певица предстала перед поклонниками в пышном платье в пол с красными розами. Но вот аппетитного бюста артистки наряд почти не скрывал.
В промежутках между танцевальными па Наташа Королева успела рассказать подписчикам, что ей подарили корону - настоящий шедевр ювелирного искусства. "Ой, буду теперь в короне. Прямо королева! Я платье даже по этому поводу купила...", – говорит слегка запыхавшаяся артистка на опубликованном в Instagram видео.
Фанаты, как всегда, в восторге. "Она такая сексуальная, моя любимая Наташка", "Сногсшибательная! Ты супер, Наташка! Женственность, шарм, грациозность, изящество – это все есть именно в тебе. Ты и есть королева!", "Наташа, Вы действительно ягодка! С самого начала Вашего творчества любуюсь Вами и Вашим творчеством", – восторгаются комментаторы.
Но и самый запоминающийся момент в видео внимательные подписчики Наташи Королевой не упустили. "Грудь вываливается", отметили они.
Наташе Королевой 31 мая исполнится 46 лет. Певица готовится к концерту, который даст в этот день. О подарке от известного дизайнера Татьяны Мельник артистка уже рассказывала.Интересно, что мужу Сергею Глушко (Тарзану) об уникальной короне Наташа пока не сказала – она прячет интимный подарок. Певица планирует, что супруг увидит ее на сцене в одном из номеров на грядущем концерте.
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