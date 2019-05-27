Королева одобрила роман 17-летнего сына с красоткой-моделью
К такому выводу пришли поклонники, ознакомившись со страницей красотки в Instagram. На одном из опубликованных снимков наследник Наташи Королевой нежно обнимает девушку.
"Прекрасные выходные в замечательной компании", – подписала пост Мария. Примечательно, что на снимке рядом с моделью можно увидеть не только самого Архипа, но и его родителей.
Интернет-обыватели отметили, что в последнее время Слугина часто появляется в компании звездного семейства. К примеру, в апреле она побывала на концерте в Кремлевском дворце, в котором участвовали Наташа Королева и ее мама Людмила Порывай.
О Марии Слугиной известно немного. Родом она из Саратова, имеет титул "Мисс жемчужина "Русское радио" Саратов – 2016", была финалисткой конкурса "Мисс губерния – 2016". Сейчас красотка получает образование в одном из столичных возов. Судя по соцсетям, девушка серьезно настроена сделать карьеру модели.
Примечательно, что Наташа Королева и Сергей Глушко личную жизнь сына не комментируют. Однако раз уж они не препятствуют его встречам с моделью, есть основание полагать, что выбор наследника они одобряют.
К слову, у Марии и Архипа много общих увлечений. Они оба интересуются восточной культурой, увлечены искусством, любят посещать музеи и театры.
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