Известный артист вспомнил о высохшей от рака Полищук

Народная артистка Любовь Полищук скончалась в 2006 году после тяжелой болезни – саркомы позвоночника. Для артистки роль в популярном ситкоме "Моя прекрасная няня" стала одной из последних.

Коллега артистки по сериалу Борис Смолкин рассказал, что Полищук на съемках было непросто. Любови делалось все хуже и хуже, но она продолжала работать.

"Она продолжала до последней серии сниматься. Она появлялась в сопровождении своего директора, продюсера, в гримерку ложилась. У нее еще была, на мой взгляд, дурная особенность: Люба очень любила высоченные каблуки. Я понимал, что с ее ростом, с ее широкой костью, ей тяжело было стоять. Она не мыслила себя без высоченных каблуков. И она ложилась в промежутке, запиралась у себя в гримерке. У нас с ней была маленькая сценка. И она сказала мне тогда: "Боря, можно я буду сидя". Я: "Конечно, о чем ты говоришь". И мы сыграли эту сценку – она сидела на стуле, я стоял рядом", – с грустью вспомнил Смолкин в эфире программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Борис отметил, что Любовь Полищук очень хотела жить и до последнего боролась с раком. "Между съемками она куда-то уезжала лечиться. Один раз она уезжала заграницу, потом здесь что-то… Потом мы разъехались, я уехал домой в Петербург. Я узнал о ее смерти лежа в больнице. Я помню, что я не выдержал, схватил какую-то сигарету. Это страшное впечатление произвело на меня", – заметил актер.

Напомним, ранее мать Полищук Ольга Пантелеевна рассказывала в интервью о последних днях артистки. "Приехала, посмотрела, поняла: не жилец она. Мордашка маленькая, вся иссохлась. Ее постоянно колют, чтобы болей не было. Дочка почти все время спала. Я зайду к ней, поздороваюсь, она спрашивает: "Что у тебя глаза красные?" А я разревусь, думаю, она не видит, а дочь все замечала. Две недели я с ней прожила до ее смерти. Меня уже выгоняли, ее переворачивали с боку на бок. Смотрю в щелку: батюшки, там одни кости кожей обтянуты. Дочка последние дни ничего не ела, только мороженое. Видимо, горело у нее все внутри, поест холодного, легче становится", – предполагала безутешная родительница.