Сраженная раком Полищук не могла стоять на съемках "Моей прекрасной няни"
21 мая Любови Полищук исполнилось бы 70 лет, однако ее жизнь оборвалась в 2006 году из-за онкологического заболевания. Незадолго до смерти актриса снялась в комедийном сериале "Моя прекрасная няня". Говорят, на последний съемочный день отпрашивалась из больницы...
В передаче Бориса Корчевникова "Далекие близкие" о кинозвезде вспомнили коллеги по сериалу. По словам Сергея Жигунова, Любовь Полищук была артисткой-клоуном. Появляясь на площадке, она буквально фонтанировала энергией. Однако в общении с ним представала без этой маски – печальной и уставшей.
О диагнозе актрисы никто не знал, но со временем информация просочилась на площадку. Жигунов не поверил, однако, увидев Полищук после паузы в съемках, понял: это правда.
Последним эпизодом для артистки стала свадьба главных героев. По словам Александры Назаровой, та держалась великолепно: "Единственное, о чем попросила режиссера, когда у нас там была одна сцена, вроде бы за кулисами этой свадьбы, в комнате с подарками она сказала: "Можно я только иногда буду присаживаться куда-нибудь? Потому что мне стоять все время трудно..."
Говорят, звезда страдала от саркомы позвоночника и испытывала страшные боли в спине, а после лечения невыносимыми были даже легкие прикосновения. Когда сняли последнюю сцену, все долго аплодировали Любови Полищук.
О смерти коллеги Сергей Жигунов, еле сдерживая слезы, сказал: "Мы ждали этого. Обидно было очень. Она была молодая и красивая. Я каждый раз думаю о том, как это происходит, и почему эти люди уходят от нас?"
В свою очередь Александра Назарова вспомнила, что позвонила Любови Полищук в больницу, однако та отдыхала. Она решила перезвонить позже, но опоздала – актриса умерла. На похоронах вдовец сказал ей: "Вот, Саша, а Вы так с ней и не успели поговорить..."
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