Пугачева заставила мать Королевой кусать локти

Наташа Королева пожаловалась на досадный случай. Алла Пугачева оставила ее маму, Людмилу Порывай, в пролете.

Певица рассказала о том, почему пропустила юбилейный концерт Примадонны в Кремле. Они с мамой очень хотели побывать на выступлении 70-летней Аллы Пугачевой.

Наташа Королева призналась, заветному желанию ее мамы было не суждено исполниться. Дело в том, что певица не входит в ближний круг общения Аллы Пугачевой. Именно поэтому Королева не смогла напрямую попросить у Примадонны пару билетов для своей семьи.

Исполнительница обзвонила друзей, но никто из них тоже не смог договориться с Аллой Пугачевой и достать для Королевой с матерью места в зале. Им пришлось, как говорится, кусать локти: даже в кассе купить билеты певица не смогла, поскольку их сразу разобрали перекупщики.

"Моя мама очень хотела пойти на этот концерт – ради этого даже не поехала в Киев. Но мы поздно спохватились. Я бросилась покупать билеты, а их уже не было", – цитирует Наташу Королеву Sobesednik.ru. "Мама оказалась в пролете. Конечно, она очень расстроилась, но тут уж ничего не поделаешь!", – поделилась Королева, вспоминая о концерте Аллы Пугачевой.