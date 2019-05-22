"Слезы на глазах": объявлено о последних минутах "кормильца" Пугачевой
Эпоха одного из самых известных советских пассажирских самолетов подошла к концу. После Примадонны, летавшей на нем в том числе и на концерты, он стал перевозить и обычных пассажиров.
В настоящее время таких воздушных средств осталось всего несколько. Они находятся у федеральных ведомств, а также частных компаний. С 22 мая рядовому пассажиру на Ту-134 билет не купить.
Пилоты весьма эмоционально отреагировали на последний полет личного самолета Аллы Пугачевой. По словам пилота Алексея Николаевича, лайнер работал в сложных климатических условиях от +45 до -50. "Я когда зарулил в "Толмачево", заглушил двигатель, конечно, слезы выступили на глазах... Потому что мы не хотим, чтобы эта техника просто так ушла. Мы пролетали на ней 34 года... Он – кормилец наш...", - цитирует пилота сайт "Комсомольская правда".
При этом он отметил, что пассажиры были довольны личным самолетом Аллы Пугачевой, и никаких катастроф по вине этого воздушного судна не было. Эксперт считает, что он мог еще летать столько, сколько нужно при хорошем техническом обслуживании. Теперь личный лайнер Аллы Пугачевой будет стоять в музее авиации аэропорта "Толмачево".
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