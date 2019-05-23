Уязвленная Рудковская сорвалась из-за критики

Известный продюсер побывала на одном из светских мероприятий, подробно рассказав о нем в Instagram. Однако реакция одной из подписчиц пришлась Яне Рудковской не по душе, и она сорвалась на пользовательнице Сети.

"В Москве прошла презентация кутюрной коллекции… которую я уже видела в Париже этой зимой, а вот кутюрные вышивки под руководством мастеров дома я попробовала сделать впервые своими руками. Было интересно, но какой это кропотливый труд...", – написала продюсер. Свой пост супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сопроводила видеороликом. В кадре Яна Рудковская занята вышиванием.

В комментариях под публикацией одна из подписчиц обратилась к продюсеру. "Яна, вас больше кутюра в этой жизни что-то интересует?" – спросила у избранницы Плющенко ее поклонница.

Яна Рудковская без внимания слова подписчицы не оставила, пригрозив ей блокировкой. Из-за критического замечания она буквально сорвалась на автора комментария. "Вы прямо с утра за такие глупые вопросы в блок захотели?! Когда соскучишься попасть уже не сможешь!! В блок и удачи", – ответила пользовательнице соцсети Яна Рудковская.

Напомним, жена Евгения Плющенко уже выступала с обращением к своим верным поклонникам, заявляя, что ей хотелось бы развеять некоторые мифе о ее семье и близких. По словам Яны Рудковской, она постоянно видит в комментариях критику о том, что ее младший сын и муж работают на износ, чтобы она смогла позволить себе иметь дизайнерские вещи. Яна Рудковская напомнила, что и сама неплохо зарабатывает.