Длинноногую Рудковскую уличили в грязном вранье

Музыкальный продюсер разместила новый снимок в своем Instagram-аккаунте. Однако пользователи соцсети усомнились в достоверности фото и решили, что Яна Рудковская водит их за нос.

На фото жена знаменитого фигуриста Евгения Плющенко стоит у витрины со сладостями. Кокетливое платье с завышенной талией акцентирует внимание на длинных ногах продюсера.

Поклонники восхитились 44-летней Яной Рудковской, но многим снимок показался неестественным. Критики уверены: она злоупотребляет фоторедакторами, чтобы получать комплименты.

"А что с ногами? Нет, я не против обработки фото. Понимаю, что люди публичные, и это часть работы. Просто иногда это слишком очевидно", "Фотошоп не дремлет", "Обработка фото зашкаливает!" – выразили недовольство комментаторы.

Некоторые отметили, что устали от однообразных снимков Рудковской. "Все одно и то же напоказ. Неинтересно", – разочаровался один из подписчиков.

Ранее звезда выступила с откровенным признанием. Яна Рудковская отказалась ограничивать себя в сладком. "Конец диетам, лучше буду спортом заниматься", – сообщила она в Instagram.

Как писали "Дни.ру", Яна Рудковская много времени посвящает спорту. Правда, в фитнес-клуб не ходит, а занимается дома с личным инструктором. По словам продюсера, тренируется она пять-шесть раз в неделю.