Длинноногую Рудковскую уличили в грязном вранье
На фото жена знаменитого фигуриста Евгения Плющенко стоит у витрины со сладостями. Кокетливое платье с завышенной талией акцентирует внимание на длинных ногах продюсера.
Поклонники восхитились 44-летней Яной Рудковской, но многим снимок показался неестественным. Критики уверены: она злоупотребляет фоторедакторами, чтобы получать комплименты.
"А что с ногами? Нет, я не против обработки фото. Понимаю, что люди публичные, и это часть работы. Просто иногда это слишком очевидно", "Фотошоп не дремлет", "Обработка фото зашкаливает!" – выразили недовольство комментаторы.
Некоторые отметили, что устали от однообразных снимков Рудковской. "Все одно и то же напоказ. Неинтересно", – разочаровался один из подписчиков.
Ранее звезда выступила с откровенным признанием. Яна Рудковская отказалась ограничивать себя в сладком. "Конец диетам, лучше буду спортом заниматься", – сообщила она в Instagram.
Как писали "Дни.ру", Яна Рудковская много времени посвящает спорту. Правда, в фитнес-клуб не ходит, а занимается дома с личным инструктором. По словам продюсера, тренируется она пять-шесть раз в неделю.
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