"Одни понты": Рудковскую заклевали за роскошный завтрак
Яна Рудковская решила похвастаться пионами, которые расцвели в ее саду. А заодно показала подписчикам стол, накрытый к скромному завтраку: на дорогой посуде красовались фаршированный перец и огромные горки пирожных.
"Ну вот и наши пионы пошли и украсили мой завтрак с любимыми. У кого пионы любимые Цветы , как у меня? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", – подписала фотографию продюсер.
Большинство поклонников Яны Рудковской зашлись в экстазе - они наперебой начали признаваться, что, как и супруга Евгения Плющенко, обожают эти цветы. Однако некоторых попытка продюсера отвлечь внимание букетом не обманула. Критики отметили, что Рудковская увлеклась демонстрацией роскоши.
"Много у вас ненужных фото роскоши. Для кого...", "Да согласен. Одни понты", – прокомментировали снимок злопыхатели. Кое-кто решил, что еда на столе – макеты, которые продюсер постоянно выставляет для фото.
Некоторым не понравилось дизайнерское решение Яны Рудковской. "Опять эти горки из печенья, а украсить чем-то другим фантазии не хватает? Все одно и тоже. Скукота.", "Слишком вычурно. И аппетита не прибавляет", – высказались подписчики.
Один из комментаторов сравнил Яну Рудковскую с Золушкой или Алисой, попавшей в Страну чудес. "Вам не надоело ерунду выкладывать? Как-то не возрасту и статусу", – пишет пользователь. По его мнению, Рудковская попала в необычное для себя Зазеркалье и теперь не может поверить своей удаче.
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