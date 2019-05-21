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"Одни понты": Рудковскую заклевали за роскошный завтрак

Яна Рудковская. Фото: www.globallookpress.com
Яна Рудковская вызвала неудовольствие подписчиков фотографией накрытого к завтраку стола. Пользователи не могут понять, кому адресована эта демонстрация роскоши.
прочитано 431 раз

Яна Рудковская решила похвастаться пионами, которые расцвели в ее саду. А заодно показала подписчикам стол, накрытый к скромному завтраку: на дорогой посуде красовались фаршированный перец и огромные горки пирожных.

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Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

"Ну вот и наши пионы пошли и украсили мой завтрак с любимыми. У кого пионы любимые Цветы , как у меня? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", – подписала фотографию продюсер.

Большинство поклонников Яны Рудковской зашлись в экстазе - они наперебой начали признаваться, что, как и супруга Евгения Плющенко, обожают эти цветы. Однако некоторых попытка продюсера отвлечь внимание букетом не обманула. Критики отметили, что Рудковская увлеклась демонстрацией роскоши.

"Много у вас ненужных фото роскоши. Для кого...", "Да согласен. Одни понты", – прокомментировали снимок злопыхатели. Кое-кто решил, что еда на столе – макеты, которые продюсер постоянно выставляет для фото.

Некоторым не понравилось дизайнерское решение Яны Рудковской. "Опять эти горки из печенья, а украсить чем-то другим фантазии не хватает? Все одно и тоже. Скукота.", "Слишком вычурно. И аппетита не прибавляет", – высказались подписчики.

Один из комментаторов сравнил Яну Рудковскую с Золушкой или Алисой, попавшей в Страну чудес. "Вам не надоело ерунду выкладывать? Как-то не возрасту и статусу", – пишет пользователь. По его мнению, Рудковская попала в необычное для себя Зазеркалье и теперь не может поверить своей удаче.

Автор: Андрей Евлампиев21 мая 2019, 13:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Рудковской и Плющенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Как же надоела эта шепелявая кривляка
1

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