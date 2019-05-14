Яна Рудковская сообщила о переменах в жизни

Звезда сделала откровенное признание. Продюсер Яна Рудковская отказалась ограничивать себя в сладком.

Знаменитость опубликовала в личном Instagram новый снимок для своей постоянной рубрики "Мои завтраки". Обычно Яна Рудковская показывает, что даже самая скромная еда, будь то овсяная каша или вареное яйцо, в шикарной сервировке выглядит роскошно, радует глаз и вызывает аппетит. Однако на этот раз она продемонстрировала на своем столе горы высококалорийных вкусностей.

Ниже звезда написала, что в ее жизни начались кардинальные перемены: она больше не будет ограничивать себя в еде. "Конец диетам, лучше буду спортом заниматься", – написала Яна Рудковская.

Отметим, что знаменитость держит себя в отличной форме. Она много времени посвящает спорту. Правда, в фитнес-клуб Рудковская не заглядывает, предпочитая заниматься дома с личным тренером. Яна ранее говорила, что тренируется пять-шесть раз в неделю.

Даже на отдыхе она не забывает о необходимости делать упражнения. В поездки Яна берет маленькие гантели, утяжелители и эспандеры.

"Во время занятий я пью водородную воду, занимаюсь час в день и только по утрам, а потом уже еду на работу, в выходные стараюсь занятия не пропускать", – рассказывала ранее Яна Рудковская.

По словам звезды, она нашла очень требовательного тренера, который не позволяет ей отлынивать от работы. "Когда она говорит сделать 15 отжиманий, я делаю 16. Дает задание постоять в планке одну минуту, я стою минуту и десять секунд", – делилась Яна Рудковская. Знаменитость уверена, что если бросит упражнения, то потеряет точеную фигурку.