Яна Рудковская сообщила о переменах в жизни
Знаменитость опубликовала в личном Instagram новый снимок для своей постоянной рубрики "Мои завтраки". Обычно Яна Рудковская показывает, что даже самая скромная еда, будь то овсяная каша или вареное яйцо, в шикарной сервировке выглядит роскошно, радует глаз и вызывает аппетит. Однако на этот раз она продемонстрировала на своем столе горы высококалорийных вкусностей.
Ниже звезда написала, что в ее жизни начались кардинальные перемены: она больше не будет ограничивать себя в еде. "Конец диетам, лучше буду спортом заниматься", – написала Яна Рудковская.
Отметим, что знаменитость держит себя в отличной форме. Она много времени посвящает спорту. Правда, в фитнес-клуб Рудковская не заглядывает, предпочитая заниматься дома с личным тренером. Яна ранее говорила, что тренируется пять-шесть раз в неделю.
Даже на отдыхе она не забывает о необходимости делать упражнения. В поездки Яна берет маленькие гантели, утяжелители и эспандеры.
"Во время занятий я пью водородную воду, занимаюсь час в день и только по утрам, а потом уже еду на работу, в выходные стараюсь занятия не пропускать", – рассказывала ранее Яна Рудковская.
По словам звезды, она нашла очень требовательного тренера, который не позволяет ей отлынивать от работы. "Когда она говорит сделать 15 отжиманий, я делаю 16. Дает задание постоять в планке одну минуту, я стою минуту и десять секунд", – делилась Яна Рудковская. Знаменитость уверена, что если бросит упражнения, то потеряет точеную фигурку.
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