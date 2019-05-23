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"Очень тяжело": Джанабаева рассказала об изменах

Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Альбине Джанабаевой понравилось сниматься в проекте, посвященном изменам – хотя это и было тяжело. А вот свое отношение в неверности в реальной жизни певица определить затрудняется.
прочитано 352 раза

Альбине Джанабаевой было тяжело работать в проекте режиссера Кирилла Серебренникова. В то же время, признается певица, сниматься ей понравилось. Главную роль в фильме "Измена" супруга Валерия Меладзе сыграла в 2012 году, но больше за такие проекты не возьмется.

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 Альбина Борисовна Джанабаева

Альбина Борисовна Джанабаева певица

"Я больше не потяну такие проекты. Очень тяжело. После выхода "Измены" мы ездили с этой картиной на несколько кинофестивалей. Кинокритики говорили интересные вещи, к которым я прислушивалась", – рассказала Джанабаева в программе "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".

Разговор зашел о том, как можно относиться к изменам в реальной жизни. Ведущая предположила, что во время съемок в картине артистка переживала чувства, связанные с предательством. Алину Джанабаеву спросили – можно ли простить измену?

Певица считает, что на этот вопрос нет однозначного ответа - все индивидуально и зависит от многих факторов.  "Нужно понять, хватит ли сил и резерва жить с этим дальше. Сможешь ли ты жить и дышать без человека, который тебе изменил. Здесь между людьми должна быть такая откровенная близость…", - рассуждала певица. И все же Алина Джанабаева пришла к выводу:  если есть настоящее раскаяние, то прощение возможно, пишет Teleprogramma.pro.

Автор: Андрей Евлампиев23 мая 2019, 12:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде

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