"Очень тяжело": Джанабаева рассказала об изменах

Альбине Джанабаевой понравилось сниматься в проекте, посвященном изменам – хотя это и было тяжело. А вот свое отношение в неверности в реальной жизни певица определить затрудняется.

Альбине Джанабаевой было тяжело работать в проекте режиссера Кирилла Серебренникова. В то же время, признается певица, сниматься ей понравилось. Главную роль в фильме "Измена" супруга Валерия Меладзе сыграла в 2012 году, но больше за такие проекты не возьмется.

"Я больше не потяну такие проекты. Очень тяжело. После выхода "Измены" мы ездили с этой картиной на несколько кинофестивалей. Кинокритики говорили интересные вещи, к которым я прислушивалась", – рассказала Джанабаева в программе "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".

Разговор зашел о том, как можно относиться к изменам в реальной жизни. Ведущая предположила, что во время съемок в картине артистка переживала чувства, связанные с предательством. Алину Джанабаеву спросили – можно ли простить измену?

Певица считает, что на этот вопрос нет однозначного ответа - все индивидуально и зависит от многих факторов. "Нужно понять, хватит ли сил и резерва жить с этим дальше. Сможешь ли ты жить и дышать без человека, который тебе изменил. Здесь между людьми должна быть такая откровенная близость…", - рассуждала певица. И все же Алина Джанабаева пришла к выводу: если есть настоящее раскаяние, то прощение возможно, пишет Teleprogramma.pro.