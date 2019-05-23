"Очень тяжело": Джанабаева рассказала об изменах
Альбине Джанабаевой было тяжело работать в проекте режиссера Кирилла Серебренникова. В то же время, признается певица, сниматься ей понравилось. Главную роль в фильме "Измена" супруга Валерия Меладзе сыграла в 2012 году, но больше за такие проекты не возьмется.
"Я больше не потяну такие проекты. Очень тяжело. После выхода "Измены" мы ездили с этой картиной на несколько кинофестивалей. Кинокритики говорили интересные вещи, к которым я прислушивалась", – рассказала Джанабаева в программе "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".
Разговор зашел о том, как можно относиться к изменам в реальной жизни. Ведущая предположила, что во время съемок в картине артистка переживала чувства, связанные с предательством. Алину Джанабаеву спросили – можно ли простить измену?
Певица считает, что на этот вопрос нет однозначного ответа - все индивидуально и зависит от многих факторов. "Нужно понять, хватит ли сил и резерва жить с этим дальше. Сможешь ли ты жить и дышать без человека, который тебе изменил. Здесь между людьми должна быть такая откровенная близость…", - рассуждала певица. И все же Алина Джанабаева пришла к выводу: если есть настоящее раскаяние, то прощение возможно, пишет Teleprogramma.pro.
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