Джанабаева раскрыла интимную правду о Меладзе
Подписчики Альбины Джанабаевой в восхищении. Фотография в самом деле полна солнца и красоты. Как выяснилось, муж артистки Валерий Меладзе обладает недюжинным талантом.
"В душе весь день "сады цветут". Да и фотограф у меня сегодня прекрасный @meladzevalerian", – сделала комплимент своему супругу Альбина.
Фолловеры засыпали Альбину Джанабаеву восторженными откликами. "Шикарная, Альбина", "Безупречная красавица", "Счастливая", "Альбина цветет и пахнет, так держать", – комментируют снимок пользователи (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). Поклонники признали, что фотограф, действительно, просто замечательный.
Альбина Джанабаева и ее супруг, продюсер Валерий Меладзе, воспитывают двоих сыновей. Это 14-летний Костя и 4-летний Лука. Артистка много времени уделяет семье, но все же находит время на творчество. Она вернулась к гастрольной деятельности, постоянно записывает новые песни.
Валерий Меладзе признается, что крайне редко ругается с Альбиной Джанабаевой. Для артиста эталонными являются отношения его родителей.Артист рассказал о том, как заглаживает вину перед супругой: по его словам, лучшее извинение для Джанабаевой – цветы.
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