Счастливая Джанабаева показала третьего ребенка
Певица представила поклонникам домашнего питомца – маленького белого песика. "Знакомьтесь, это наш Арни!" – написала в микроблоге артистка. Полное имя собаки – Армани, но дома его предпочитают звать "попроще".
Одна из поклонниц поздравила Альбину Джанабаеву с появлением третьего ребенка, отметив, что животные – как дети, "полноценные члены семьи". Знаменитость поблагодарила подписчицу.
Также фолловеры пожелали узнать, как к новому другу отнесся еще один питомец Альбины Джанабаевой – йоркширский терьер Луиджи. Выяснилось, что он, к сожалению, недавно умер. Исполнительница сначала не хотела заводить нового питомца, но не удержалась, увидев Арни.
Напомним, Альбина Джанабаева и ее супруг, продюсер Валерий Меладзе, воспитывают двоих сыновей. Это 14-летний Костя и 4-летний Лука. К слову, мальчики тоже сразу полюбили нового пса.
Как писали "Дни.ру", Альбина Джанабаева много времени уделяет семье, но все же находит время на творчество. Она вернулась к гастрольной деятельности, постоянно записывает новые песни.
Ранее Альбина Джанабаева призналась, что очень счастлива. "С появлением детей все меняется, и жизнь никогда не будет прежней. Нужно все время находить баланс между семьей и карьерой", – говорила исполнительница.
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