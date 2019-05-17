Влюбленный Меладзе обласкал партнершу на закрытой вечеринке

Валерий Меладзе опубликовал видео с закрытой вечеринки. Танец артиста, нежно обнимающего Альбину Джанабаеву, восхитил поклонников.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева не очень охотно рассказывали о своей личной жизни. Однако в последнее время тенденция переменилась, теперь семейная пара делится с поклонниками трогательными моментами.

Новое видео появилось в Instagram Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой одновременно. Они танцуют под хит рэпера Мота и певицы Бьянки "Абсолютно все". Партнеры двигаются в такт музыке, с нежностью смотрят друг другу в глаза и счастливо улыбаются.

Подписчики обоих артистов просто в восторге. "Я тащусь от вашей пары, вы классные", "Какая красивая пара. Будьте счастливы", "Не зовите меня, если ваша вечеринка не похожа на это", – пишут комментаторы.

На днях Альбина Джанабаева порадовала подписчиков шикарным снимком. Фотография в самом деле полна солнца и красоты. Как выяснилось, муж артистки Валерий Меладзе обладает недюжинным талантом.

Валерий Меладзе сфотографировал улыбающуюся супругу на фоне цветущего дерева. Альбина призналась, что муж – прекрасный фотограф. Фолловеры с певицей согласились, оставив восторженные отзывы.