Влюбленный Меладзе обласкал партнершу на закрытой вечеринке
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева не очень охотно рассказывали о своей личной жизни. Однако в последнее время тенденция переменилась, теперь семейная пара делится с поклонниками трогательными моментами.
Новое видео появилось в Instagram Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой одновременно. Они танцуют под хит рэпера Мота и певицы Бьянки "Абсолютно все". Партнеры двигаются в такт музыке, с нежностью смотрят друг другу в глаза и счастливо улыбаются.
Подписчики обоих артистов просто в восторге. "Я тащусь от вашей пары, вы классные", "Какая красивая пара. Будьте счастливы", "Не зовите меня, если ваша вечеринка не похожа на это", – пишут комментаторы.
На днях Альбина Джанабаева порадовала подписчиков шикарным снимком. Фотография в самом деле полна солнца и красоты. Как выяснилось, муж артистки Валерий Меладзе обладает недюжинным талантом.
Валерий Меладзе сфотографировал улыбающуюся супругу на фоне цветущего дерева. Альбина призналась, что муж – прекрасный фотограф. Фолловеры с певицей согласились, оставив восторженные отзывы.
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