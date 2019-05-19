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Опять проиграл: Сергея Лазарева сглазили перед "Евровидением"

Сергей Лазарев. Photo by: Daniil Velichko
Певец в очередной раз не стал лучшим в Европе. Хотя останавливаться на этом, кажется, не собирается. 
прочитано 1579 раз

О том, что победит Сергей Лазарев, букмекеры начали говорить давно. Сам же певец просил не торопить события – боялся сглазить. Просто хорошо помнил, как три года назад в Стокгольме он выступал песней You Are The Only One. Тогда все заранее поздравляли его с первым местом. В результате зрительского голосования он был лучшим, но после вердикта жюри занял лишь третье место...

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Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

В этот раз Сережу снова сглазили. Перед конкурсом он изрядно нервничал – букмекеры двигали его то на второе, то на третье, а то и на четвертое место. Но по итогам голосования профессионального жюри (голоса на "Евросонге" распределяются поровну от жюри телезрителей) он оказался лишь на месте 9 месте со 125 баллами. Причем высшие 12 баллов, как и три года назад, нашему Сереже отдало лишь жюри Азербайджана (российские эксперты ответили тем же: Чингиз Мустaфаев получил 12 баллов). От братской Сербии нам вообще не было ни балла. А в Беларуси жюри дисквалифицировали, поэтому 12 баллов тоже были положены не нам, а Израилю. Хотя на эти дружеские страны была основная надежда... Общий итог – 369 баллов. У победителя – Дункана Лоуренса из Нидерландов – было 492.

Стоит заметить: изначально многим в России казалось странным, что артиста, представляющего нашу страну на главном музыкальном конкурсе Старого Света, выбирает кучка теленачальников с канала "Россия". Кулуарно они решили почему-то, что снова надо ехать Сергею Лазареву.

В Стокгольме в 2016-м он завоевал третье место. Неплохой результат – можно было на этом остановиться и дать возможность другим артистам проявить себя. Как, например, сделала Светлана Лобода, которая отказалась второй раз штурмовать "Евровидение", поскольку все всем доказала, став самой дорогой и востребованной артисткой в стране и без победы на конкурсе.

К тому же – при любой песне и постановке! – находящейся в мировой изоляции России в силу политических причин сегодня было бы невозможно априори победить. Дима Билан в свое время взял "Евровидение" лишь со второй попытки, но тогда мы не были в конфронтации с Европой. А как теперь будет чувствовать абмициозный Лазарев, ставший снова третьим? Поражение – а на "Евросонге" поражение все, что не первое место, – может перечеркнуть многие заслуги. Хотя номер на песню Scream был достойным, песня хорошая, стыдиться нечего.

Возможно, этот результат станет щелчком по носу для Филиппа Киркорова. Как сказал о нем известный музыкальный журналист Артур Гаспарян, "у Киркорова в жизни есть две любви – Алла Пугачева и "Евровидение".  Этот конкурс для него – любимая игрушка. В 1995 году он впервые появился там в качестве певца и занял 17-е место. Однако решил не отступать.

"Все вы знаете мое особое отношение к "Евровидению". Я возьму этот конкурс измором и все равно добьюсь победы. Обещаю!" – уверяет нпоп-король. На самый большой музыкальный конкурс планеты он ездит то как комментатор, то как продюсер, то как автор песни. Он работал с участниками из Белоруссии Дмитрием Колдуном и Анжеликой Агурбаш, с молдавской группой DoReDoS, с украинкой Ани Лорак. Ему уже придумали прозвище Мистер Евровидение, ведь от Киркорова нет никакого спасения. Место Лазарева – знак для поп-короля, что, наверное, пора остановиться. Впрочем, сам Лазарев говорит, что не против снова штурмовать музыкальный Евроолимп.

Напомним, конкурс "Евровидение-2019" проходил 14, 16 и 18 мая в Израильском центре торговых ярмарок и выставок – EXPO Tel Aviv. Здесь была установлена грандиозная сцена, созданная дизайнером Флорианом Видером. В финале конкурса на ней появились не только участники смотра европейской музыки, но и признанные звезды – от Верки Сердючки до Кончиты Вурст и самой Мадонны. Впрочем, последняя вокально была на порядок хуже того же Сергея Лазарева.

Автор: Феликс Грозданов19 мая 2019, 02:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сергей Лазарев выделился на открытии "Евровидения" в Израиле

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Лазарев умничка!
ПО СУТИ
Ответить
Почему 3-е место проигрыш ??? И зачем России обязательно победа на Евровидении ???
Конечно в прошлый раз и сама песня и постановка были очень эффектными, но почему-то недооценённые жюри. А теперь всё наоборот.
Радоваться надо что Россия достаточно стабильно берёт 2-е и 3-и места !!!
Я не против чтоб Сергей Лазарев и 3-й раз поехал на этот конкурс.
Гость
Ответить
Не Сергею,а России-никогда не выиграть и хоть семь пядей -никогда И не надо туда ехать А Сережа очень хорошо спел и песня очень красивая ЕЕ послушало 3 млн и будет еще больлше Поэтому не надо на него нападать-сглазили-не сглазили- он сделал все,как надо,но Россия И зараннее было ясно -никто и никогда не выииграет А Сергей молодец
Гость
Ответить
Прекрасный текст, отличная работа Феликса - самый первый обзорный текст по Лазареву из всех СМИ!
1

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