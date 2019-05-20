Скандал на "Евровидении": Лазарев побил стареющую Мадонну

Пришествия Мадонны на "Евровидение" все ждали так же, как Моисей и его соплеменники – манны небесной. Сообщения о том, что поп-королева прилетела в Тель-Авив, что приехала на площадку, что начала репетировать, открывали выпуски местных новостей. Тем сильнее было разочарование от выступления Мэдж.



То, что Мадонна не привносит в свои хиты ничего личностного, поет холодно, а ее голос довольно плоский и не богат красками, в общем-то, все знали. И все равно испытали шок от услышанного на "Евровидении". Звезда не попала практически ни в одну из нот собственного хита 30-летней давности Like А Prayer, пела фальшиво, голос дребезжал и срывался. Артистка не могла определиться с тесситурами, октавами, а посему выглядела очень бледно на фоне молодых участников этого песенного конкурса.

Наш Сергей Лазарев в плане вокала был на несколько порядков выше, лучше и чище – он побил стареющую Мадонну профессионализмом. Если бы Мэдж участвовала в "Евровидении" не в качестве приглашенной дивы, а как конкурсантка, то замыкала бы турнирную таблицу. Она взошла на пьедестал "Евровидения" безусловной мировой поп-звездой, а покинула его одной из слабейших участниц.

Поклонники пытаются найти такому парадоксу хоть какое-то логическое оправдание. "Мадонна могла быть утомлена или попросту не в голосе. Тем, кто не занимается вокалом, сложно это понять, но такое бывает. Кроме того, певица могла простыть перед концертом, у нее мог быть приступ аллергии. К тому же климатически Израиль – не самая благоприятная страна, а уж для людей в возрасте (не будем забывать, что поп-диве уже 60 лет) тем более", – пишут на фанатских форумах.



Помимо старого хита, звезда спела композицию из нового альбома Madame X – Future. Дуэт с рэпером Quavo прозвучал лучше: то ли фонограмма включилась, то ли спрятанные за кулисами бэк-вокалисты спасли певицу от позора.

После услышанного на сцене тель-авивского "Экспо" многие звезды задались вопросом, не пора ли 60-летней Мадонне на покой. "Когда надо уходить? Вот кто точно знает, когда надо уходить? Старость – не порок, это просто такое некошерное состояние, когда ты знаешь, как правильно играть Ромео, но играть Ромео тебе уже нельзя, – написал на своей странице эстрадный артист Ефим Шифрин. – Мадонна на два года моложе меня. Видит бог, ценя и уважая ее за путь, вчера мне показалось, что можно было бы уже свернуть с пути – хотя бы для того, чтобы переодеться".

"А Мадонна-то нынче живьем уже не справляется – ну все мимо нот..." – вторит ему музыкант Юрий Лоза. "Я обожала Мадонну, но какая сегодня лажа", – вздыхает поэт и продюсер Любовь Воропаева. "Я всегда была поклонницей Мадонны, у меня есть все ее диски, – заверила "Дни.ру" модель и певица Алена Кравец. – Подобного разочарования не ожидала. Сама часто выступаю с концертами и знаю, что такое живые выступления, когда всякое может случиться – подводят мониторы, микрофон. Но фальшивому пению Мадонны нет оправдания. За миллион, который ей заплатили, можно было хотя бы записать новую фонограмму и выйти с ней, чем так позориться на весь мир. Правда, надо отдать должное, в свои 60 лет выглядит она превосходно. Она хорошо над собой поработала, хотя от многочисленных манипуляций с лицом и пластических операций эффект мог оказаться обратным". Британский журналист Пирс Морган резюмировал в Twitter: "Развалилась карьера Мадонны!"



Да, Мадонна в Израиле провалилась, причем во всех смыслах. В конце выступления она буквально рухнула под сцену – такова была задумка.

Не обошлось, конечно, и без провокаций, Мадонна ведь без них жить не может. Вначале она планировала петь под видеоряд преступлений католических священников. Представители Европейского вещательного союза, побывав на репетиции, взялись за голову – подобного скандала нельзя было допустить.



Мадонна согласилась отказаться от ролика, но в конце песни Future танцоры в противогазах сбросили плащи и упали, изображая убитых. А когда поднялись – на плечах у них красовались израильский флаг и символика непризнанного Израилем палестинского государства. Корпорация общественного телевещания Kan сообщила, что поп-королева не согласовывала появление флага Палестины в шоу, во время обязательных репетиций он не демонстрировался.

Министр культуры Израиля Мири Регев, и без того не жаловавшая "Евросонг" на Святой земле, была готова распять поп-икону. "Мы не должны вовлекать политику в культурные или музыкальные мероприятия, подобные этому. Я думаю, это было ошибкой. При всем уважении к Мадонне – такого не должно быть!" – сказала политик.

Впрочем, Мадонне на все это плевать. "Я никогда не перестану исполнять музыку в соответствии с чьей-то политикой и не перестану выступать против нарушений прав человека, где бы от них ни страдали", – пояснила она свой жест. Артистка получила от "Евровидения" все, что хотела – отрекламировала новый альбом и концертный тур, заработала миллион долларов чистыми, устроила провокацию в своем духе. "Мадонна как Россия – бюджет огромный, но куда ушли эти деньги?" – написал в какой-то соцсети острослов.

"Мадонна очень четко чувствует конъюнктуру, знает, что она уже так… подугасает. Гонорар у нее не слишком большой для подобного мероприятия, но она понимает, что конкурс транслируется практически на весь мир. И почему бы не напомнить о себе – выступить в финале специальным гостем с каким-то суперномером минут на шесть..." – цитируют "Известия" Филиппа Киркорова.

Впрочем, выступление Мадонны было вполне в духе всего того, что случилось на сцене 64-го песенного конкурса, где по сцене порхала 150-килограммовая балерина, Кончита Вурст в трусах и колготках трясла бородой, Верка Сердючка – звездой во лбу, а Элени Фурейра – звездой в причинном месте. "Утренник в психушке" – все увиденное, наверное, можно было обозвать именно так.

